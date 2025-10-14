Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Mokslininkai atskleidė gražiausią pasaulyje moterišką vardą: Lietuvoje jis – itin populiarus

2025-10-14 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 13:50

Britų mokslininkai iš Birmingamo universiteto išrinko gražiausią moterišką vardą pasaulyje. Jis – ne tik gražus, bet ir itin populiarus daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje.

Kūdikio vežimėlis (nuotr. 123rf.com)

Britų mokslininkai iš Birmingamo universiteto išrinko gražiausią moterišką vardą pasaulyje. Jis – ne tik gražus, bet ir itin populiarus daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje.

4

Nugalėjo vardas Sofija – kilęs iš graikų kalbos, reiškiantis „išmintį“. Naujausiais duomenimis, tai yra ir populiariausias mergaitiškas vardas Lietuvoje, duotas per tris šių metų ketvirčius (nuo sausio 1 d iki rugsėjo 30 d.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mokslininkai atskleidė gražiausią moterišką vardą

Vardo parinkimas vaikui niekada nėra lengvas – tėvai vadovaujasi tradicijomis, skambesiu, o dažnai ir to vardo populiarumu, rašo fakt.pl.

Vis tik mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, kuris vardas yra gražiausias pasaulyje. Tyrimo rezultatai nepaliko abejonių – Sofija gavo aukščiausius įvertinimus britų mokslininkų atliktame tyrime.

Birmingamo universiteto tyrėjų komanda išanalizavo 100 moteriškų vardų, atsižvelgdama į jų reikšmę, fonetiką ir emocijas, kurias jie sukelia įvairiose kalbose.

Tikslas buvo surasti vardą, kuris skamba harmoningai ir turi teigiamas konotacijas nepriklausomai nuo šalies. Rezultatas? Gražiausiu vardu pasaulyje pripažintas vardas Sofija, kurio istorija siekia senovės Graikijos laikus.

Ten žodis „sophia“ reiškė išmintį, žinias ir protą – vertybes, kurios per amžius buvo siejamos su šį vardą turinčiomis moterimis.

Sofija laikomas vardu, turinčiu gilią prasmę. Žmonės, kurie jį nešioja, dažnai laikomi protingais, jautriais ir apgalvotais. Sofijos paprastai pasižymi stipria intuicija ir empatija, todėl lengvai pelno kitų žmonių palankumą. Jos moka klausytis, palaikyti kitus ir vengti skubotų sprendimų.

Pagal psicholingvinstinius tyrimus, švelnus vardo skambesys lemia, kad jis suvokiamas kaip šiltas ir draugiškas. Daugelyje kultūrų Sofija tapatinama su švelnumu, gerumu ir rūpesčiu kitais. Dėl to šis vardas jau daugelį metų neišeina iš mados.

Rinkdami vardą, tėvai dažnai vadovaujasi ne tik madomis, bet ir vardo simbolika. Sofija savyje jungia tradiciją, dvasinę reikšmę ir melodingą skambesį. Jis trumpas, lengvai ištariamas daugelyje kalbų ir tinka tiek mažai mergaitei, tiek suaugusiai moteriai.

Ne veltui mokslininkai jį pavadino „idealiu vardu“. Jis skamba harmoningai, kelia teigiamas asociacijas ir perteikia universalias vertybes. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

kurgi ne,
kurgi ne,
2025-10-14 14:21
būtinai reikia svetimo - Sofija! O lietuviškas - Zosė jau ,,nefasonas'' ?
Atsakyti
Dieno SPjūvis
Dieno SPjūvis
2025-10-14 14:16
Lochai (britų) tūpi(buki).Populiariausias yra Zoska! Tai nustatė marsiečių mokslininkai.
Atsakyti
nu
nu
2025-10-14 14:28
Man negražus.Labai negražus. Anais laikais bendradarbės vardas buvo Zofija. Visi Zosele vadino, nes buvo jauna ir labai labai graži. Vis galvodavom, kaip netinka jai tas vardas, kaip tokį galėjo duot?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
