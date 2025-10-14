Mokslininkai atskleidė gražiausią pasaulyje moterišką vardą: Lietuvoje jis – itin populiarus

Nugalėjo vardas Sofija – kilęs iš graikų kalbos, reiškiantis „išmintį“. Naujausiais duomenimis, tai yra ir populiariausias mergaitiškas vardas Lietuvoje, duotas per tris šių metų ketvirčius (nuo sausio 1 d iki rugsėjo 30 d.).
Mokslininkai atskleidė gražiausią moterišką vardą
Vardo parinkimas vaikui niekada nėra lengvas – tėvai vadovaujasi tradicijomis, skambesiu, o dažnai ir to vardo populiarumu, rašo fakt.pl.
Vis tik mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, kuris vardas yra gražiausias pasaulyje. Tyrimo rezultatai nepaliko abejonių – Sofija gavo aukščiausius įvertinimus britų mokslininkų atliktame tyrime.
Birmingamo universiteto tyrėjų komanda išanalizavo 100 moteriškų vardų, atsižvelgdama į jų reikšmę, fonetiką ir emocijas, kurias jie sukelia įvairiose kalbose.
Tikslas buvo surasti vardą, kuris skamba harmoningai ir turi teigiamas konotacijas nepriklausomai nuo šalies. Rezultatas? Gražiausiu vardu pasaulyje pripažintas vardas Sofija, kurio istorija siekia senovės Graikijos laikus.
Ten žodis „sophia“ reiškė išmintį, žinias ir protą – vertybes, kurios per amžius buvo siejamos su šį vardą turinčiomis moterimis.
Sofija laikomas vardu, turinčiu gilią prasmę. Žmonės, kurie jį nešioja, dažnai laikomi protingais, jautriais ir apgalvotais. Sofijos paprastai pasižymi stipria intuicija ir empatija, todėl lengvai pelno kitų žmonių palankumą. Jos moka klausytis, palaikyti kitus ir vengti skubotų sprendimų.
Pagal psicholingvinstinius tyrimus, švelnus vardo skambesys lemia, kad jis suvokiamas kaip šiltas ir draugiškas. Daugelyje kultūrų Sofija tapatinama su švelnumu, gerumu ir rūpesčiu kitais. Dėl to šis vardas jau daugelį metų neišeina iš mados.
Rinkdami vardą, tėvai dažnai vadovaujasi ne tik madomis, bet ir vardo simbolika. Sofija savyje jungia tradiciją, dvasinę reikšmę ir melodingą skambesį. Jis trumpas, lengvai ištariamas daugelyje kalbų ir tinka tiek mažai mergaitei, tiek suaugusiai moteriai.
Ne veltui mokslininkai jį pavadino „idealiu vardu“. Jis skamba harmoningai, kelia teigiamas asociacijas ir perteikia universalias vertybes.
