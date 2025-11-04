Alytuje gimė ypatingas kūdikis: sveikino net meras

Džiugia žinia Alytaus miesto savivaldybė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“, pateikusi ir įdomią statistiką: pernai čia per visus metus gimė 316 kūdikių, o šiemet per 10 mėnesių – jau 300.
Alytuje gimė 300-asis kūdikis
300-ojo naujagimio tėveliams, įamžinant šį neeilinį sutapimą, įteiktos simbolinės dovanos, kurias nuo šiol gaus visi naujagimių tėveliai.
„Alytaus S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje šiemet gimė 300-asis kūdikis.
Jo tėvelius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir vicemerė Kristina Daugelevičienė.
Miesto vadovai ką tik gimusios mergaitės tėveliams įteikė dovaną – smėlinuką ir naujagimiams skirtą rankšluostį, papuoštus „Alytus-Myliu“ logotipu. Šias dovanas nuo šiol gaus visi tėveliai, kurių mažylis į šį pasaulį atkeliaus Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje. Ir tai dar ne visos geros naujienos... Šiame skyriuje baigiamos įrengti dar dvi Šeimos palatos.
Tad greitu metu jų Akušerijos ir ginekologijos skyriuje bus jau šešios. Palatose sumontuoti patogūs baldai, kūdikio lovelė, vystymo stalas, krėslai, atskiras vonios kambarys ir visa tai tam, kad mažylio susilaukusi mama ir jais besirūpinantis tėtis čia jaustųsi tarsi namuose. Šiemet pradėtas taikyti ir epidūrinis nuskausminimas.
Džiugu, kad profesionalų Akušerijos ir ginekologijos skyriaus medicinos personalą ir jaukumą bei komfortą sukuriančią šeimos palatų aplinką renkasi ne tik būsimos Alytaus regiono mamytės, gimdyti čia atvyksta moterys iš Kelmės, Šiaulių, Vilniaus, Trakų rajonų.
Pernai per visus metus Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje gimė 316, o šiemet per 10 mėnesių – 300 naujagimių“, – rašoma Alytaus miesto savivaldybės įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!