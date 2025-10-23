Beveik 6 kg naujagimį pagimdžiusi mama nustebino net medikus: parodė, kaip atrodo

Internete išplitusios nuotraukos, kuriose Shelby prieš ir po gimdymo pozuoja su sūnumi, akimirksniu pavergė žmonių širdis. Socialinių tinklų vartotojai žavėjosi mamos stiprybe ir atkaklumu – jos įrašai „TikTok“ platformoje jau sulaukė daugiau nei 4 milijonų „patinka“ paspaudimų ir 35 milijonų peržiūrų, rašoma mirror.co.uk.
Gimdymas, kurio metu kilo realus pavojus
Shelby neslepia – dėl Cassian dydžio natūralus gimdymas buvo neįmanomas. Moteris pasakoja, kad medikai įspėjo apie riziką, todėl teko priimti sprendimą dėl cezario pjūvio.
„Buvo reali rizika, kad jis gali įstrigti gimdymo metu, ir tai viską pakeitė. Žinojau, kad saugiausias pasirinkimas yra cezario pjūvis – ir, laimei, turėjau nuostabią akušerę-ginekologę ir priežiūros komandą, kuria visiškai pasitikėjau.
Mes iš anksto žinojome, kad jis bus didelis, bet niekada nebūčiau pagalvojusi, kad jis svers beveik 6 kilogramus“, – pasakojo Shelby žurnalui „People“ .
Nors sūnus gimė sveikas, pirmąsias 10 dienų jam teko praleisti intensyviosios terapijos skyriuje. Shelby prisipažino, kad nėštumo metu jautėsi išsekusi, o kūdikio dydis kėlė rimtą grėsmę jos sveikatai.
Akušerių šokas ir mamos stiprybė
Apie dramatišką gimdymo dieną Shelby kalbėjo ir laidoje „Today“: „Vėliau mano kineziterapeutė paaiškino, kad kūdikis iš esmės „išmušė“ mano klubo sąnarį iš vietos“.
Anot moters, vos tik ji pagimdė berniuką, visi operacinėje kartu aiktelėjo, nes medikai buvo visiškai šokiruoti jo dydžio.
Nepaisant sunkių išbandymų, Shelby tą dieną vadina ypatinga – ji pagimdė per savo gimtadienį ir sako, kad sūnus jai tapo „didžiausia dovana“.
Cassian močiutė „Instagram“ tinkle pasakojo, kad berniukui reikėjo ypatingos priežiūros dėl svorio – didelio kūdikio organizme gali svyruoti gliukozės kiekis, todėl medikai atidžiai stebėjo jo būklę.
Didžiausi kūdikiai pasaulyje
Nors Cassian svoris – įspūdingo svorio naujagimis, jis toli gražu nėra didžiausias pasaulyje.
2020 metais Didžiojoje Britanijoje Cherral Mitchell iš Oksfordo pagimdė 6,7 kg sveriantį kūdikį Alphą.
Moters vyras Tysonas prisiminė gimdymo akimirką: „Visi juokėsi, kai išlindo jo galva. Mano vyras pasakė: „O Dieve, jis stambus.“
Visgi tikrasis pasaulio rekordininkas – Akbar Risuddin iš Indonezijos, gimęs 2009 m. ir svėręs net 8,7 kg.
Jį pagimdžiusi mama Ani sirgo gestaciniu diabetu, todėl kūdikis dar būdamas gimdoje gavo per daug gliukozės ir užaugo iki neįprasto dydžio.
„Dėl kūdikio svorio operacija buvo labai sunki, ypač išėmimo iš motinos įsčių procesas. Jo kojos buvo tokios didelės“, – tada sakė gydytojas dr. Binsar Sitanggang.
Didžiausia gimtadienio dovana
Šiandien Shelby sako, kad sūnus Cassian jaučiasi puikiai, o patirtas skausmas – tik antraeilis dalykas.
„Kiekvieną kartą, kai pažiūriu į jį, prisimenu, kad jis buvo vertas viso to, ką išgyvenau. Tai buvo mano gyvenimo didžiausias iššūkis, bet ir didžiausias stebuklas“, – sako mama, kuri dabar savo istorija įkvepia tūkstančius kitų moterų visame pasaulyje.
