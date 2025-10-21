Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Įdėmiau į dukros pagimdytą vaiką įsižiūrėjusi mama ėmė klykti: negalėjo patikėti, kad tai tiesa

2025-10-21 20:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-21 20:20

Šokiruojanti istorija iš Škotijos – 22 metų Kira Cousins iš Erdrio miestelio visą savo aplinką įtikino, kad laukiasi ir netgi pagimdė dukrelę. Ji dalijosi nėštumo, ultragarso nuotraukomis, surengė lyties atskleidimo vakarėlį, o artimieji pirko dovanas – tarp jų ir maždaug 1180 eurų vertės vežimėlį. Tačiau paaiškėjo, kad ilgai lauktas naujagimis iš tiesų buvo… lėlė.

Šokiruojanti apgaulė: mergina visus įtikino, kad pagimdė kūdikį, bet tai buvo lėlė (nuotr. facebook.com)

Šokiruojanti istorija iš Škotijos – 22 metų Kira Cousins iš Erdrio miestelio visą savo aplinką įtikino, kad laukiasi ir netgi pagimdė dukrelę. Ji dalijosi nėštumo, ultragarso nuotraukomis, surengė lyties atskleidimo vakarėlį, o artimieji pirko dovanas – tarp jų ir maždaug 1180 eurų vertės vežimėlį. Tačiau paaiškėjo, kad ilgai lauktas naujagimis iš tiesų buvo… lėlė.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši netikėta tiesa sukrėtė ne tik jos šeimą, bet ir visus, kurie mėnesių mėnesius tikėjo jos istorija bei sveikino tapus mama, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Močiutės atradimas

Visa tiesa išaiškėjo, kai Kiros mama užėjo į dukros kambarį ir geriau įsižiūrėjo į, kaip anksčiau manė, anūkę.

REKLAMA

„Gulėjau lovoje, kai mama įėjo į mano kambarį ir rado lėlę. Prieš tai vengiau tiesiogine prasme visų“, – prisipažino Kira socialiniuose tinkluose.

Ji teigė, kad šeima buvo šokiruota: „Tą akimirką į kambarį suėjo visa šeima. Jie nė minutei manęs nepaliko ramybėje – visi buvo priblokšti. Niekas apie tai nežinojo – nei „kūdikio tėvas“, nei jo šeima.“

REKLAMA
REKLAMA

Iki tol mergina buvo visus įtikinusi, kad anksčiau šį mėnesį pagimdė 2,7 kg svorio mergaitę, vardu Bonnie-Leigh.

Draugo įtarimai ir melų grandinė

Kiros draugas Neave’as McRobertas pirmasis suabejojo istorijos tikrumu.

„Pastebėjau, kad Kira ištrynė visas tariamos dukros nuotraukas ir vaizdo įrašus iš mūsų pokalbių. Paklausiau jos, kodėl tai padarė, bet ji mane tiesiog ignoravo“, – pasakojo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuomet Neave’as nusprendė kreiptis į tariamo kūdikio tėvą, kuris galiausiai pripažino: „Taip, tai buvo lėlė.“

Pasak jo, Kira netgi buvo parašiusi žinutę, kad kūdikis „mirė“.

„Neįsivaizduoju, kaip jis dabar jaučiasi, kaip ir visi kiti, kuriems ji mėnesių mėnesius melavo. Visi ja tikėjo – ji dalijosi ultragarso nuotraukomis, surengė lyties atskleidimo vakarėlį ir net tvirtino, kad kūdikis turi sveikatos problemų“, – pasakojo Neave’as.

REKLAMA

Artimųjų įtarimai ir šokas

Šeimos draugė, norėjusi išlikti anonime, prisipažino, kad jau kurį laiką jautė, kad kažkas ne taip.

„Pažįstu ją 10 metų, ji visada melavo. Kai ji atėjo į mano namus, jos pilvukas atrodė netikras – visas gumbuotas, o pro ploną pižamą buvo matyti dirželiai ant nugaros“, – pasakojo moteris.

Ji pridūrė: „Kai ji paskelbė kūdikio nuotraukas, iškart supratau, kad tai lėlė. Bet jei būčiau apie tai prabilusi, visi būtų palaikę mane išprotėjusia.“

REKLAMA

Tokių vadinamųjų „atgimusių lėlių“ (angl. reborn dolls), kokią laikė Kira, galima įsigyti internete, jų kainos svyruoja nuo maždaug 35 iki 2360 eurų.

Jos gaminamos itin tikroviškai – turi minkštą odą, tikrus plaukus, o kai kurios net kvėpuoja ar leidžia garsus, primenančius kūdikio verksmą.

Vis dėlto ši istorija tapo pavyzdžiu, kaip giliai žmogus gali pasinerti į iliuziją. Po skandalo Kira pasidalijo trumpu pareiškimu, kuriame teigė norinti, kad „visi sužinotų tiesą iš jos pačios lūpų“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų