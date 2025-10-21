Įdėmiau į dukros pagimdytą vaiką įsižiūrėjusi mama ėmė klykti: negalėjo patikėti, kad tai tiesa

Ši netikėta tiesa sukrėtė ne tik jos šeimą, bet ir visus, kurie mėnesių mėnesius tikėjo jos istorija bei sveikino tapus mama, rašoma mirror.co.uk.
Močiutės atradimas
Visa tiesa išaiškėjo, kai Kiros mama užėjo į dukros kambarį ir geriau įsižiūrėjo į, kaip anksčiau manė, anūkę.
„Gulėjau lovoje, kai mama įėjo į mano kambarį ir rado lėlę. Prieš tai vengiau tiesiogine prasme visų“, – prisipažino Kira socialiniuose tinkluose.
Ji teigė, kad šeima buvo šokiruota: „Tą akimirką į kambarį suėjo visa šeima. Jie nė minutei manęs nepaliko ramybėje – visi buvo priblokšti. Niekas apie tai nežinojo – nei „kūdikio tėvas“, nei jo šeima.“
Iki tol mergina buvo visus įtikinusi, kad anksčiau šį mėnesį pagimdė 2,7 kg svorio mergaitę, vardu Bonnie-Leigh.
Draugo įtarimai ir melų grandinė
Kiros draugas Neave’as McRobertas pirmasis suabejojo istorijos tikrumu.
„Pastebėjau, kad Kira ištrynė visas tariamos dukros nuotraukas ir vaizdo įrašus iš mūsų pokalbių. Paklausiau jos, kodėl tai padarė, bet ji mane tiesiog ignoravo“, – pasakojo jis.
Tuomet Neave’as nusprendė kreiptis į tariamo kūdikio tėvą, kuris galiausiai pripažino: „Taip, tai buvo lėlė.“
Pasak jo, Kira netgi buvo parašiusi žinutę, kad kūdikis „mirė“.
„Neįsivaizduoju, kaip jis dabar jaučiasi, kaip ir visi kiti, kuriems ji mėnesių mėnesius melavo. Visi ja tikėjo – ji dalijosi ultragarso nuotraukomis, surengė lyties atskleidimo vakarėlį ir net tvirtino, kad kūdikis turi sveikatos problemų“, – pasakojo Neave’as.
Artimųjų įtarimai ir šokas
Šeimos draugė, norėjusi išlikti anonime, prisipažino, kad jau kurį laiką jautė, kad kažkas ne taip.
„Pažįstu ją 10 metų, ji visada melavo. Kai ji atėjo į mano namus, jos pilvukas atrodė netikras – visas gumbuotas, o pro ploną pižamą buvo matyti dirželiai ant nugaros“, – pasakojo moteris.
Ji pridūrė: „Kai ji paskelbė kūdikio nuotraukas, iškart supratau, kad tai lėlė. Bet jei būčiau apie tai prabilusi, visi būtų palaikę mane išprotėjusia.“
Tokių vadinamųjų „atgimusių lėlių“ (angl. reborn dolls), kokią laikė Kira, galima įsigyti internete, jų kainos svyruoja nuo maždaug 35 iki 2360 eurų.
Jos gaminamos itin tikroviškai – turi minkštą odą, tikrus plaukus, o kai kurios net kvėpuoja ar leidžia garsus, primenančius kūdikio verksmą.
Vis dėlto ši istorija tapo pavyzdžiu, kaip giliai žmogus gali pasinerti į iliuziją. Po skandalo Kira pasidalijo trumpu pareiškimu, kuriame teigė norinti, kad „visi sužinotų tiesą iš jos pačios lūpų“.
