  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvaičių namuose karaliauja trynukės sesės: paminėjo ypatingą dieną

2025-10-31 09:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 09:50

Kauno rajono bendruomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo šiltu ir džiaugsmingu įrašu apie ypatingą šventę Ringauduose. Čia augančios trynukės sulaukė gražaus ketverių metų jubiliejaus, o jų gimtadienis sulaukė ne tik artimųjų, bet ir visos bendruomenės dėmesio.

Ringauduose trynukės paminėjo gimtadienį (nuotr. facebook.com)

Kauno rajono bendruomenė socialiniame tinkle „Facebook" pasidalijo šiltu ir džiaugsmingu įrašu apie ypatingą šventę Ringauduose. Čia augančios trynukės sulaukė gražaus ketverių metų jubiliejaus, o jų gimtadienis sulaukė ne tik artimųjų, bet ir visos bendruomenės dėmesio.

Kauno rajono savivaldybės atstovai pasveikino mažąsias šventės proga bei jų mamą – skyrė jautrius linkėjimus ir padėkos žodžius.

Ringauduose gimtadienį šventė trynukės

Mažosios Aiva, Liepa ir Luna – tikros vietos pažibos, visada aplinkiniams dalijančios šypsenas ir skleidžiančios gerą nuotaiką.

„Ringauduose gyvenančios trynukės Aiva, Liepa ir Luna vakar (spalio 29-ąją – aut. past.) atšventė savo 4-ąjį gimtadienį.

Kauno rajono savivaldybės vadovai sesutėms linki, kad jų vaikystės dienos būtų kupinos juoko, smalsumo ir stebuklų, o kiekviena nauja diena dovanotų vis po mažą atradimo džiaugsmą, o jų mamai Laimai dėkojo už meilę, kantrybę ir šilumą, kuria ji apgaubia savo mažąsias princeses.

Jūsų šeimos kasdienybė – gražiausias įrodymas, kad tikra laimė gyvena paprastuose dalykuose: vaikiškame juoke, apkabinime ir buvime drauge“, – rašoma vakar pasidalintame įraše.

 

