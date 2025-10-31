Lietuvaičių namuose karaliauja trynukės sesės: paminėjo ypatingą dieną

Kauno rajono savivaldybės atstovai pasveikino mažąsias šventės proga bei jų mamą – skyrė jautrius linkėjimus ir padėkos žodžius.
Ringauduose gimtadienį šventė trynukės
Mažosios Aiva, Liepa ir Luna – tikros vietos pažibos, visada aplinkiniams dalijančios šypsenas ir skleidžiančios gerą nuotaiką.
„Ringauduose gyvenančios trynukės Aiva, Liepa ir Luna vakar (spalio 29-ąją – aut. past.) atšventė savo 4-ąjį gimtadienį.
Kauno rajono savivaldybės vadovai sesutėms linki, kad jų vaikystės dienos būtų kupinos juoko, smalsumo ir stebuklų, o kiekviena nauja diena dovanotų vis po mažą atradimo džiaugsmą, o jų mamai Laimai dėkojo už meilę, kantrybę ir šilumą, kuria ji apgaubia savo mažąsias princeses.
Jūsų šeimos kasdienybė – gražiausias įrodymas, kad tikra laimė gyvena paprastuose dalykuose: vaikiškame juoke, apkabinime ir buvime drauge“, – rašoma vakar pasidalintame įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!