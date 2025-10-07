Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į draugo gimtadienį atvažiavęs 18-metis lietuvis sudegė liepsnose: detalės sukrečia

2025-10-07 10:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-07 10:20

Į draugo gimtadienio šventę Dzūkijoje atvykęs jaunuolis net numanyti negalėjo, kad tai – paskutinės jo gyvenimo akimirkos. Po vidurnakčio aštuoniolikmetis kartu su dar vienu vakarėlyje dalyvavusiu nepilnamečiu sėdo į automobilį „Volkswagen Passat“ ir išvažiavo, kaip netrukus paaiškėjo – į pražūtį. 

Savaitgalį draugo gimtadienį šventęs 18-metis lietuvis sudegė liepsnose: detalės sukrečia (nuotr. Alytaus apskr. VPK nuotr.; mediakatalogas.lt, AlytusPlius)

0

Nesuvaldžius mašinos, ši trenkėsi į medį ir užsidegė. Ugnis pasiglemžė neseniai į pilnametystės pasaulį įžengusio vaikino gyvybę. Kartu važiavusiam septyniolikmečiui iš degančios transporto priemonės pavyko išsigelbėti.

Šis tragiškas įvykis, kaip jau skelbė AlytusPlius.lt, įvyko sekmadienį, apie 0 val. 36 min., Varėnos rajone, Dargužių kaime.

Išsigelbėti pavyko tik vienam

Kaip komentavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, automobiliu važiavę jaunuoliai – ne vietiniai. Jie į kaime esančią sodybą švęsti draugo gimtadienio buvo atvykę iš Vilniaus.

Po vidurnakčio minėti 18 ir 17 metų vaikinai sumanė pasiimti sukaktuvininko tėvui priklausantį automobilį ir juo išvykti. Policijos žiniomis, automobilis buvo paimtas neatsiklausus.

Nežinia, kur vyko jaunuoliai, tačiau, pavažiavus nedidelį atstumą, laukė kraupi nelaimė – automobilis atsitrenkė į medį, ėmė liepsnoti, mašiną vairavusiam aštuoniolikmečiui išsigelbėti nepavyko – apdegusį kūną automobilio viduje rado ugniagesiai-gelbėtojai.

Kartu vykęs septyniolikmetis iš automobilio išlipti spėjo. Dėl patirtų sužalojimų jis buvo išvežtas į Santaros klinikas, kur šiuo metu yra gydomas.

Policija toliau tiria įvykio aplinkybes.

Teksto autorė: Raimonda Bernatavičienė

