Gitanas Nausėda su Graikijos premjeru aptarė ES finansines derybas, Euro grupės vadovo rinkimus

Kaip pranešė Prezidentūra, pokalbio metu šalies vadovas išryškino būtinybę kitame ES daugiametės finansinės programos periode tinkamai atspindėti Rytų flango valstybių interesus – tiek saugumo ir gynybos, tiek ekonomikos ir socialinėje srityse.
„Lietuvos vadovas pažymėjo, kad didėjant grėsmių mastui ir Rytų pasienio šalims tenkančiam spaudimui, šio regiono specifiniai poreikiai turi būti įtraukti horizontaliai per visus finansinius instrumentus“, – rašoma pranešime.
G. Nausėda, anot Prezidentūros, taip pat akcentavo tvarios ir ilgalaikės paramos Ukrainai svarbą.
Šalies vadovas teigė, kad būtina užtikrinti patikimus finansinius mechanizmus, kurie remtų Ukrainos atsparumą ir atkūrimą, įskaitant tarptautine teise pagrįstus sprendimus, siekiant ES sutarimo dėl reparacinės paskolos suteikimo Ukrainai.
Anot Prezidentūros, G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva vertina kandidatų į Euro grupės pirmininkus profesinę patirtį ir kompetencijas, svarbias einant šias atsakingas pareigas.
Šalies vadovas taip pat akcentavo, kad Euro grupės darbe svarbu atliepti visos Europos interesus, atsižvelgiant į skirtingų regionų poreikius.
