TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Diana Nausėdienė atvyko atsisveikinti su žuvusiu kariu: suspindo juoda elegancija

2025-12-03 10:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 10:29

Šiandien Lietuvoje buvo atsisveikinama su Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje mirtinai sužeistu Belgijos kariu. Į paskutiniąją kelionę išlydėti belgų kario taip pat atvyko prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja Lietuvos ponia Diana Nausėdiene.

17

Jautrioje atsisveikinimo ceremonijoje su Lietuvoje pratybų metu žuvusiu belgų kariu pasirodė prezidentas su žmona. Pirmoji ponia, siekdama pagerbti žuvusį karį, pasipuošė subtilia ir elegantiška apranga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje mirusiu Belgijos kariu
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje mirusiu Belgijos kariu

Dianos Nausėdienės įvaizdis

Šiandien, gruodžio 3 dieną, vyksta atsisveikinimo ceremonija su belgų kariu, kuris lapkričio 29-ąją per šaudymą pratybų metu patyrė mirtinus sužeidimus. 

Savo pagarbą Lietuvoje žuvusiam belgų kariui taip pat į atsisveikinimą atvyko atiduoti Lietuvos pirmoji ponia D. Nausėdienė su vyru G. Nausėda, kurie abudu pasirinko juodos ir baltos spalvos drabužių derinius. 

Užfiksuotose nuotraukose galima matyti, kad pirmosios ponios juodos spalvos akcentu tapo ilgas paltas, o po juo D. Nausėdienė ryšėjo baltos spalvos skarelę. 

Taip pat elegancijos D. Nausėdienei pridėjo pasirinkti segėti vidutinio dydžio, tiesios formos auskarai, kurie įvaizdžiui suteikė tvarkingumo ir simetrijos įspūdį.

D. Nausėdienės makiažas taip pat buvo kuklus – prezidentienė pasirinko neutralių spalvų akių šešėlius bei lūpų dažus.

Atsisveikinimas su žuvusiu belgų keriu

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad trečiadienį į paskutinę kelionę išlydimas per pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje mirtinai sužeistas Belgijos karys. Jį pagerbti ir pareikšti užuojautą kario artimiesiems atvyko valstybės vadovai.

„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai. Labai gaila, kad jaunas gyvenimas nutrūksta tokiomis aplinkybėmis, tačiau tai yra ta kaina, kurią yra pasirengę sumokėti mūsų sąjungininkai. Mūsų užduotis yra kaip galima siekti, kad tokių nelaimingų atsitikimų, tokių žūčių būtų mažiau“, – prieš išlydint kario palaikus trečiadienį ryte kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.

„Kario gyvenimas yra rizikingas, kario gyvenimas yra sunkus, tačiau kario gyvenimas yra labai prasmingas. Jis yra skirtas visų žmonių saugumui garantuoti. Ir tai mes ypač jaučiame, kai karys yra pasirengęs garantuoti kitos, draugiškos sąjungininkės, valstybės saugumą. Todėl ačiū už šitą auką ir dar kartą – didžiausia užuojauta“, – sakė jis.

Kartu su šalies vadovu pagarbą kariui atidavė Pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Atsisveikinti su žuvusiu kariu atvyko ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.

„Man visa laiką tikrai liūdna tokiomis aplinkybėmis susirinkti. Man atrodo, kad kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės ir kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, yra viena iš tokių skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas“, – kalbėjo I. Ruginienė.

i priminė, kad tai – ne pirma kario mirtis šiemet. Pavasarį Pabradės poligono pelkėje nuskendo 4 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariai.

„Aš manau, kad turime daryti viską, kad saugotume kiekvieną karį, ar tai būtų užsienietis, ar tai būtų lietuvis“, – kalbėjo premjerė.

„Manau, kad kariuomenei lygiai taip pat šokas ir skaudi akimirka“, – pridūrė ji.

Vilniuje prie laidojimo namų, kur pašarvotas žuvęs karys, Lietuvos ir Belgijos kariai iškilmingai išlydi tarnybos draugą į Amžinąją kelionę.

Po atsisveikinimo žodžių Vilniuje kario palaikai bus palydėti į Kauną, iš ten – į kario gimtinę.

Mirė per pratybas Pabradėje sužeistas Belgijos karys

Belgų karys mirė šeštadienį, lapkričio 29 d., po šaudymo pratybų metu patirtų sužeidimų.

Incidento vietoje suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusysis skubiai transportuotas į Santaros klinikas, dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypatingai sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų karys neišgyveno.

Po šio skaudaus įvykio jautriai pagerbtas mirusio kario atminimas – pirmadienį visuose Lietuvos kariuomenės vienetuose vėliavos buvo nuleistos trečdaliu.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kario šeimai, kolegoms ir savo artimai sąjungininkei Belgijai. Lietuva tvirtai stovi kartu su Belgija šios itin skaudžios nelaimės akivaizdoje,“ – savaitgalį teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Belgijos karys tarnavo NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje, dislokuotoje Rukloje.

Ipolitas
Ipolitas
2025-12-03 10:58
Geriausiai spindima išmintimi, kai tylima. Galėtų pirmoji ponia patylėti, bet kur tau!
Atsakyti
Edita
Edita
2025-12-03 10:53
praneškite geriau kada pirmoji ponia suspindės išmintimi. nes kol kas jos nusišnekėjimai stelbia betkokią eleganciją
Atsakyti
Debilė
Debilė
2025-12-03 11:03
Visiška durnė. Tyčiojasi iš Lietuvių.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
