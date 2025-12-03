Dviejų vaikų mama Greta Meschino – apie nubrėžtas vyro taisykles ir jo norą: „Man pačiai dar sunku pagalvoti“

Greta Meschino visai neseniai dalyvavo „Press Day“ renginyje, kurio metu naujienų portalui tv3.lt atvirai prakalbo apie motinystę bei taisyklę namuose.
Motinystė ir vyro pagalba
Šių metų kovo mėnesį sutuoktiniams gimė antroji atžala Manila Emilia Meschino. Moteris džiaugėsi, kad dabar į motinystę žiūri daug paprasčiau.
„Kai tai jau ne pirmas vaikas, o antras, viskas lengviau stoja į savo vietas. Lengviau susiprogramuoji dieną. Be to, mano vyras man yra labai didelė pagalba. Mes viską darome kartu: kartu dirbame, kartu gyvename, kartu auginame vaikus. Todėl, manau, kad viskam atsiranda laiko“, – atskleidė ji.
Greta džiaugėsi, kad visuomet sulaukia vyro pagalbos, nes būtent jis namuose gamina maistą: „Man tai – didžiulė pagalba, nes dėl to nereikia stresuoti. Man belieka tik išplauti indus. O kalbant apie ugdymą – jis yra griežtesnis. Aš labiau būnu minkštesnė, o jis labiau nustato taisykles. Jis nustato taisykles visai šeimai. Pavyzdžiui, vakarienę visada valgome kartu prie stalo – nėra jokio bėgiojimo po namus su šaukštu rankoje. Tokie dalykai pas mus giliai įsišakniję.“
Tiesa, moteris pridūrė, kad būna momentų, kuomet vyrui tenka ir naktį keltis, nuraminti dukrelę bei ją užmigdyti.
„Žinoma, jis prižiūri vaiką ir naktį. Kai jau nebegaliu, atsisuku ir sakau, kad dabar jis paimtų vaikelį. Jis paima, užmigdo ir viskas gerai. Jis turi daugiau kantrybės nei aš. Kartais jam net geriau sekasi, bet vis tiek – mama yra mama“, – atskleidė turinio kūrėja.
Brolio pavydas ir šeimos pagausėjimas
Prieš trejus su puse metų Greta ir Federico tapo tėvais – birželio 7-ąją jiems gimė Santiago John Meschino. Prisiminusi visus motinystės etapus, Greta neslėpė, kad kiekvienas jų buvo savaip sunkus.
„Dabar su sūnumi turime periodą, kai jis labai daug supranta, ir reikia viską labai gerai paaiškinti, nes jis tikrai supras, jei meluosi. Jis labai pagauna kiekvieną žodį. Tai gal dabar ir sunkiausia, nes jis viską supranta... Reikia gerai paaiškinti, išdėstyti ir įtikinti, nes jis darosi vis labiau nuovokus“, – atskleidė moteris.
Tiesa, Greta jaučia, kad sūnus šiek tiek pavyduliauja, nes dabar ji nuolat turi būti su dukrele: „Aš pati turiu jaunesnį brolį ir pati pavydėjau... Labai gerai atsimenu tą pavydą, bet manau, kad tai tiesiog etapas. Vėliau jie man bus dėkingi, kad turi vienas kitą. Žinau, kad bus geriausi draugai.“
Baigdama pokalbį apie motinystę, G. Meschino atskleidė, ar pasvajoja apie šeimos pagausėjimą.
„Mano vyras juokauja, kad nori futbolo komandos. Man pačiai dar sunku pagalvoti apie dar vieną vaiką, bet niekada nesakau „niekada“. Galbūt – nes kol kas visai gerai sekasi. Žiūrėsime, kaip bus.“
