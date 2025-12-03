 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskelbtos geriausios aukštosios mokyklos Lietuvoje – štai kas pirmauja

2025-12-03 10:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 10:00

Žurnalas „Reitingai“ jau dvyliktą kartą pristato lyginamąjį universitetų studijų krypčių vertinimą. Šių metų tendencijos rodo, kad lyderiu tarp universitetų ir toliau išlieka Vilniaus universitetas. Tuo metu tarp kolegijų pirmauja Vilniaus kolegija. 

Vilniaus universiteto diplomų teikimas BNS Foto

1

Svarbiausias universitetų reitingų parametras – kiek darbdavius tenkina į darbo rinką įsiliejančių kiekvieno universiteto konkrečios krypties absolventų parengimo kokybė.

Darbdavių nuomonė sudarė 30 taškų iš 100. Žurnalas „Reitingai“ 2025 m. balandžio 22 d. – birželio 4 d. apklausė 2326 visų apskričių ir visų 60-ies savivaldybių darbdavius.

22,9 proc. apklaustųjų yra Vilniaus apskrityje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, 15,8 proc. – Kauno apskrities, 12,7 proc. – įmonių, įstaigų ir organizacijų, veikiančių net kelete apskričių vadovai, 10,4 proc. – Klaipėdos apskrities, 8,7 proc. – Panevėžio, 7,9 proc. – Šiaulių, 5,1 proc. – Utenos, 4,3 proc. – Alytaus, 4,2 proc. – Marijampolės ir 3 proc. – Tauragės apskrities.

Universitetų lyderiai pagal bakalauro ir vientisąsias studijas (iš 93 krypčių)

Vilniaus universitetas - lyderiauja 40-yje krypčių

Vytauto Didžiojo universitetas - pirmauja 11-oje krypčių

VILNIUS TECH universitetas - pirmauja 11-oje krypčių

Kauno technologijos universitetas - lyderiauja 7-iose kryptyse

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - lyderiauja 7-iose kryptyse

Klaipėdos universitetas - pirmauja 4-iose kryptyse

Vilniaus dailės akademija - pirmauja 4-iose kryptyse

Lietuvos muzikos ir teatro akademija - pirmauja 3-iose kryptyse

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas - pirmauja 3-iose kryptyse

Lietuvos sporto universitetas - lyderiauja 2-ose kryptyse

Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija lyderiauja vienoje bakalauro studijų rengimo krypčių

Universitetų lyderiai pagal magistrantūros studijas (iš 83 krypčių)

Vilniaus universitetas - lyderiauja 37-iose kryptyse

Kauno technologijos universitetas - lyderiauja 13-oje krypčių

Vytauto Didžiojo universitetas - pirmauja 11-oje krypčių

VILNIUS TECH universitetas - pirmauja 7-iose kryptyse

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - lyderiauja 3-ose kryptyse

Lietuvos muzikos ir teatro akademija pirmauja 3-ose studijų kryptyse

Vilniaus dailės akademija - pirmauja 2-ose kryptyse

Klaipėdos universitetas - pirmauja 2-ose kryptyse

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas - pirmauja 2-ose kryptyse

Lietuvos sporto universitetas lyderiauja 1-oje studijų kryptyje.

Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija lyderiauja 1-oje studijų krypčių.

Mykolo Romerio universitetas - lyderiauja 1-oje kryptyje.

Kolegijų reitingai (iš 48 krypčių, pagal profesinio bakalauro specialistų parengimą) 

Vilniaus kolegija - lyderiauja 20-yje krypčių

Kauno kolegija - pirmauja 9-iose kryptyse

Lietuvos inžinerijos kolegija - lyderiauja 5-iose kryptyse

Panevėžio kolegija - pirmauja 4-iose kryptyse

Klaipėdos valstybinė kolegija ir VILNIUS TECH universiteto Jūreivystės akademija - lyderiauja 2-ose kryptyse

Utenos kolegija, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Lietuvos verslo kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Vilniaus dizaino kolegija ir Vilniaus verslo kolegija lyderiauja po 1-ą kryptį. 

