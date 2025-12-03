Paskelbtos geriausios aukštosios mokyklos Lietuvoje – štai kas pirmauja

Svarbiausias universitetų reitingų parametras – kiek darbdavius tenkina į darbo rinką įsiliejančių kiekvieno universiteto konkrečios krypties absolventų parengimo kokybė.
Darbdavių nuomonė sudarė 30 taškų iš 100. Žurnalas „Reitingai“ 2025 m. balandžio 22 d. – birželio 4 d. apklausė 2326 visų apskričių ir visų 60-ies savivaldybių darbdavius.
22,9 proc. apklaustųjų yra Vilniaus apskrityje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, 15,8 proc. – Kauno apskrities, 12,7 proc. – įmonių, įstaigų ir organizacijų, veikiančių net kelete apskričių vadovai, 10,4 proc. – Klaipėdos apskrities, 8,7 proc. – Panevėžio, 7,9 proc. – Šiaulių, 5,1 proc. – Utenos, 4,3 proc. – Alytaus, 4,2 proc. – Marijampolės ir 3 proc. – Tauragės apskrities.
Universitetų lyderiai pagal bakalauro ir vientisąsias studijas (iš 93 krypčių)
Vilniaus universitetas - lyderiauja 40-yje krypčių
Vytauto Didžiojo universitetas - pirmauja 11-oje krypčių
VILNIUS TECH universitetas - pirmauja 11-oje krypčių
Kauno technologijos universitetas - lyderiauja 7-iose kryptyse
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - lyderiauja 7-iose kryptyse
Klaipėdos universitetas - pirmauja 4-iose kryptyse
Vilniaus dailės akademija - pirmauja 4-iose kryptyse
Lietuvos muzikos ir teatro akademija - pirmauja 3-iose kryptyse
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas - pirmauja 3-iose kryptyse
Lietuvos sporto universitetas - lyderiauja 2-ose kryptyse
Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija lyderiauja vienoje bakalauro studijų rengimo krypčių
Universitetų lyderiai pagal magistrantūros studijas (iš 83 krypčių)
Vilniaus universitetas - lyderiauja 37-iose kryptyse
Kauno technologijos universitetas - lyderiauja 13-oje krypčių
Vytauto Didžiojo universitetas - pirmauja 11-oje krypčių
VILNIUS TECH universitetas - pirmauja 7-iose kryptyse
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - lyderiauja 3-ose kryptyse
Lietuvos muzikos ir teatro akademija pirmauja 3-ose studijų kryptyse
Vilniaus dailės akademija - pirmauja 2-ose kryptyse
Klaipėdos universitetas - pirmauja 2-ose kryptyse
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas - pirmauja 2-ose kryptyse
Lietuvos sporto universitetas lyderiauja 1-oje studijų kryptyje.
Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija lyderiauja 1-oje studijų krypčių.
Mykolo Romerio universitetas - lyderiauja 1-oje kryptyje.
Kolegijų reitingai (iš 48 krypčių, pagal profesinio bakalauro specialistų parengimą)
Vilniaus kolegija - lyderiauja 20-yje krypčių
Kauno kolegija - pirmauja 9-iose kryptyse
Lietuvos inžinerijos kolegija - lyderiauja 5-iose kryptyse
Panevėžio kolegija - pirmauja 4-iose kryptyse
Klaipėdos valstybinė kolegija ir VILNIUS TECH universiteto Jūreivystės akademija - lyderiauja 2-ose kryptyse
Utenos kolegija, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Lietuvos verslo kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Vilniaus dizaino kolegija ir Vilniaus verslo kolegija lyderiauja po 1-ą kryptį.
