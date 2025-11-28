„Grybauskaitė tokioje situacijoje būtų jau seniai pasakiusi“ – ekspertas nebegali tylėti dėl Nausėdos elgesio

Tuo pat metu visuomenė mato ir kitus politikus, tokius kaip „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį, kurio reitingai taip pat smuko.
G. Nausėdos reitingas yra pats žemiausias nuo darbo pradžios 2019 metais. Eksperto nuomone, G. Nausėda pats kaltas dėl krintančių reitingų, nes jo nenuoseklus ir neatsakingas elgesys parodė nekompetenciją ir sumenkino visuomenės pasitikėjimą juo.
„Nausėda pats viską nusipelnė – jis darė viską, kad reitingai kristų. Čia nėra jokių kitų priežasčių: tai jo elgesys, jo mėtymasis, jo nesugebėjimas. Jis leido R. Žemaitaičiui juo pasitikėti. O jeigu tu leidi iš savęs tikėtis, tai kaip tave gali gerbti visuomenė, piliečiai?
Ignotas Adomavičiaus [red. pastaba – buvęs kultūros ministras] patvirtinimas buvo grynas pasityčiojimas, net žiaurus. Aš nežinau, kur tada buvo jo protas – pasiūlyti į ministrus tokį žmogų yra valstybės pasityčiojimas“, – teigė jis.
Nausėdai buvo lengvesnis bankininko kelias
Pašnekovo teigimu, G. Nausėda, nors turėjo sėkmingą, bet lengvesnį bankininko karjeros kelią, prezidento pareigoms jis nėra visai tinkamas.
„Gal pirmi penkeri metai dar suprantami – jis nebuvo politikoje, dirbo nesunkų kabinetinį darbą banke. Jo karjera visada kilo į viršų, iki pat prezidento posto. Bet prezidento darbas – kitoks. Jis reikalauja darbo, o jis nedirba.
Eugenijus Gentvilas viešai pasakė, kad prezidentas nedirba savo darbo: pagal Konstituciją jis kartu su Vyriausybe turi formuoti užsienio politiką. O jis sako „laukiu Vyriausybės diskusijų“. Tai prezidentas turi būti aktyvioji pusė, jis turi užvesti tą diskusiją“, – kalbėjo politologas.
V. Dumbliausko įžvalgomis, prezidentas renkasi reprezentacines veiklas vietoje realaus darbo, nerodo iniciatyvos nei Lietuvoje, nei tarptautinėje politikoje, todėl jo autoritetas ir reitingai nuosekliai smunka.
„Jis renkasi tokius dalykus kaip nacionaliniai maldos pusryčiai, apdovanojimų teikimai, bet ne darbą. Jis nedirba, tingi, nerodo iniciatyvų.
Ar per tuos šešerius metus Briuselyje pasiūlė nors vieną iniciatyvą? Mažų valstybių prezidentai gali daug, o jis nesiūlo nieko. Tai akivaizdu. Todėl po truputį viskas ir krenta“, – sakė jis.
Politologas atkreipė dėmesį, kad G. Nausėdos reputacijai kenkia jo neapibrėžtas ir pasyvus elgesys sprendžiant problemas su ministrais ir politikais, kadangi, kai reikėjo aiškiai pasakyti savo poziciją, jis tylėjo ir vengė apsispręsti.
„Ne tik šitas atvejis – yra ir kitų ministrų, kurie taip pat kelia klausimų, nors ne tokie neadekvatūs. Toliau – visas jo elgesys dėl Palucko.
Jis [red. pastaba – G. Nausėda] tylėjo, kai jau buvo akivaizdu, kad Gintautas Paluckas turi būti atstatydintas arba atsistatydinti. Kur buvo jo žodis?
Dalia Grybauskaitė tokioje situacijoje būtų jau seniai pasakiusi. Taip pat problemos dėl Ingos Ruginienės, ministrų skyrimai, mėtymaisi dėl Žygimanto Vaičiūno [red. pastaba – energetikos ministro] turbūt turėjo įtakos“, – įvertino ekspertas.
Dumbliauskas apie Žemaitaičio reitingus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad smukus reitingams, nemėgstamiausiu politiku Lietuvoje tapo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Kalbėdamas apie „Nemuno aušros“ lyderį R. Žemaitaitį, V. Dumbliauskas pastebėjo, kad jis vis tampa labiau nemėgstamas visuomenės, todėl jo populiarumas krenta.
„Dabar – dėl R. Žemaitaičio. Reitinguose jis tapo nemėgstamiausiu politiku. Vadinasi, viešojoje erdvėje vyksta atsiskyrimas tarp „Nemuno aušros“ ir paties R. Žemaitaičio. Partija dar laikoma tam tikra politine jėga, o Žemaitaitis jau nusibosta.
Jis juk nesiūlo jokio pozityvo – tik kritikuoja. O juk į valdžią einama kurti, o ne kritikuoti“, – dalijosi jis.
R. Žemaitaičio politinė karjera buvo problemiška ir konfliktiška, žmonės vis labiau mato jo nenuoširdumą bei nesąžiningumą, todėl jo reitingų kritimas vertinamas kaip teigiamas visuomenės praregėjimo ženklas.
„Jo karjera nuo 2009 metų Seime – kaip trintuko. Jį frakcija buvo išmetusi – vadinasi, buvo juodai užknisęs.
Matyt, žmonės jaučia falšą ir nesąžiningumą. Todėl gerai, kad visuomenė praregi ir reitingai krenta. Gal bus lengviau nuo jo atsikratyti“, – pasisakė V. Dumbliauskas.
Apklausos duomenys
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, apklausos duomenimis, G. Nausėdą palankiai vertina – 45,2 proc., nepalankiai – 32,3 proc. Lietuvos gyventojų. Rugsėjį atliktoje apklausoje politiką palankiai vertino 58,3 proc. respondentų, nepalankiai – 21,6 procento.
„Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys tokius pokyčius vadino didžiuliu kritimu.
„Visada į reitingus žiūrėdavau, kad 50 procentų riba yra prezidentinė. Politikas, kuris pasiekia tą ribą, jis faktiškai gali pretenduoti, nes dauguma jį palaiko, o jeigu mažiau – kažkas yra ne taip.
Ir pirmą kartą Nausėda per visas kadencijas nukrito iki 45 procentų“, – BNS sakė sociologas.
Tuo metu, smukus reitingams, nemėgstamiausiu politiku Lietuvoje tapo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
„Toks tvirtai neigiamas, tai Žemaitaitis. Visi kiti ir teigiamų turi. Čia be konkurencijos“, – sakė V. Gaidys.
Penktadienį paskelbta „Vilmorus“ apklausa buvo užsakyta „Lietuvos ryto“.
