 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
50
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Grybauskaitė tokioje situacijoje būtų jau seniai pasakiusi“ – ekspertas nebegali tylėti dėl Nausėdos elgesio

2025-11-28 15:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 15:07

Prezidento Gitano Nausėdos reitingai sparčiai krinta. Anot politologo Vytauto Dumbliausko, jo nenuoseklus, pasyvus ir neatsakingas elgesys – nuo ministrų pasirinkimo iki vengimo prisiimti lyderystę valstybės politikoje – galėjo sumenkinti visuomenės pasitikėjimą prezidentu ir parodyti jo negebėjimą atlikti pareigas.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidento Gitano Nausėdos reitingai sparčiai krinta. Anot politologo Vytauto Dumbliausko, jo nenuoseklus, pasyvus ir neatsakingas elgesys – nuo ministrų pasirinkimo iki vengimo prisiimti lyderystę valstybės politikoje – galėjo sumenkinti visuomenės pasitikėjimą prezidentu ir parodyti jo negebėjimą atlikti pareigas.

REKLAMA
50

Tuo pat metu visuomenė mato ir kitus politikus, tokius kaip „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį, kurio reitingai taip pat smuko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Nausėdos reitingas yra pats žemiausias nuo darbo pradžios 2019 metais. Eksperto nuomone, G. Nausėda pats kaltas dėl krintančių reitingų, nes jo nenuoseklus ir neatsakingas elgesys parodė nekompetenciją ir sumenkino visuomenės pasitikėjimą juo.

REKLAMA
REKLAMA

„Nausėda pats viską nusipelnė – jis darė viską, kad reitingai kristų. Čia nėra jokių kitų priežasčių: tai jo elgesys, jo mėtymasis, jo nesugebėjimas. Jis leido R. Žemaitaičiui juo pasitikėti. O jeigu tu leidi iš savęs tikėtis, tai kaip tave gali gerbti visuomenė, piliečiai?

REKLAMA

Ignotas Adomavičiaus [red. pastaba – buvęs kultūros ministras] patvirtinimas buvo grynas pasityčiojimas, net žiaurus. Aš nežinau, kur tada buvo jo protas – pasiūlyti į ministrus tokį žmogų yra valstybės pasityčiojimas“, – teigė jis.

Nausėdai buvo lengvesnis bankininko kelias

Pašnekovo teigimu, G. Nausėda, nors turėjo sėkmingą, bet lengvesnį bankininko karjeros kelią, prezidento pareigoms jis nėra visai tinkamas.

REKLAMA
REKLAMA

„Gal pirmi penkeri metai dar suprantami – jis nebuvo politikoje, dirbo nesunkų kabinetinį darbą banke. Jo karjera visada kilo į viršų, iki pat prezidento posto. Bet prezidento darbas – kitoks. Jis reikalauja darbo, o jis nedirba.

Eugenijus Gentvilas viešai pasakė, kad prezidentas nedirba savo darbo: pagal Konstituciją jis kartu su Vyriausybe turi formuoti užsienio politiką. O jis sako „laukiu Vyriausybės diskusijų“. Tai prezidentas turi būti aktyvioji pusė, jis turi užvesti tą diskusiją“, – kalbėjo politologas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Dumbliausko įžvalgomis, prezidentas renkasi reprezentacines veiklas vietoje realaus darbo, nerodo iniciatyvos nei Lietuvoje, nei tarptautinėje politikoje, todėl jo autoritetas ir reitingai nuosekliai smunka.

„Jis renkasi tokius dalykus kaip nacionaliniai maldos pusryčiai, apdovanojimų teikimai, bet ne darbą. Jis nedirba, tingi, nerodo iniciatyvų.

REKLAMA

Ar per tuos šešerius metus Briuselyje pasiūlė nors vieną iniciatyvą? Mažų valstybių prezidentai gali daug, o jis nesiūlo nieko. Tai akivaizdu. Todėl po truputį viskas ir krenta“, – sakė jis.

Politologas atkreipė dėmesį, kad G. Nausėdos reputacijai kenkia jo neapibrėžtas ir pasyvus elgesys sprendžiant problemas su ministrais ir politikais, kadangi, kai reikėjo aiškiai pasakyti savo poziciją, jis tylėjo ir vengė apsispręsti.

REKLAMA

„Ne tik šitas atvejis – yra ir kitų ministrų, kurie taip pat kelia klausimų, nors ne tokie neadekvatūs. Toliau – visas jo elgesys dėl Palucko.

Jis [red. pastaba – G. Nausėda] tylėjo, kai jau buvo akivaizdu, kad Gintautas Paluckas turi būti atstatydintas arba atsistatydinti. Kur buvo jo žodis?

Dalia Grybauskaitė tokioje situacijoje būtų jau seniai pasakiusi. Taip pat problemos dėl Ingos Ruginienės, ministrų skyrimai, mėtymaisi dėl Žygimanto Vaičiūno [red. pastaba – energetikos ministro] turbūt turėjo įtakos“, – įvertino ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dumbliauskas apie Žemaitaičio reitingus

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad smukus reitingams, nemėgstamiausiu politiku Lietuvoje tapo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.

Kalbėdamas apie „Nemuno aušros“ lyderį R. Žemaitaitį, V. Dumbliauskas pastebėjo, kad jis vis tampa labiau nemėgstamas visuomenės, todėl jo populiarumas krenta.

REKLAMA

„Dabar – dėl R. Žemaitaičio. Reitinguose jis tapo nemėgstamiausiu politiku. Vadinasi, viešojoje erdvėje vyksta atsiskyrimas tarp „Nemuno aušros“ ir paties R. Žemaitaičio. Partija dar laikoma tam tikra politine jėga, o Žemaitaitis jau nusibosta.

Jis juk nesiūlo jokio pozityvo – tik kritikuoja. O juk į valdžią einama kurti, o ne kritikuoti“, – dalijosi jis.

REKLAMA

R. Žemaitaičio politinė karjera buvo problemiška ir konfliktiška, žmonės vis labiau mato jo nenuoširdumą bei nesąžiningumą, todėl jo reitingų kritimas vertinamas kaip teigiamas visuomenės praregėjimo ženklas.

„Jo karjera nuo 2009 metų Seime – kaip trintuko. Jį frakcija buvo išmetusi – vadinasi, buvo juodai užknisęs.

Matyt, žmonės jaučia falšą ir nesąžiningumą. Todėl gerai, kad visuomenė praregi ir reitingai krenta. Gal bus lengviau nuo jo atsikratyti“, – pasisakė V. Dumbliauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apklausos duomenys

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, apklausos duomenimis, G. Nausėdą palankiai vertina – 45,2 proc., nepalankiai – 32,3 proc. Lietuvos gyventojų. Rugsėjį atliktoje apklausoje politiką palankiai vertino 58,3 proc. respondentų, nepalankiai – 21,6 procento.

„Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys tokius pokyčius vadino didžiuliu kritimu.

„Visada į reitingus žiūrėdavau, kad 50 procentų riba yra prezidentinė. Politikas, kuris pasiekia tą ribą, jis faktiškai gali pretenduoti, nes dauguma jį palaiko, o jeigu mažiau – kažkas yra ne taip.

REKLAMA

Ir pirmą kartą Nausėda per visas kadencijas nukrito iki 45 procentų“, – BNS sakė sociologas.

Tuo metu, smukus reitingams, nemėgstamiausiu politiku Lietuvoje tapo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.

„Toks tvirtai neigiamas, tai Žemaitaitis. Visi kiti ir teigiamų turi. Čia be konkurencijos“, – sakė V. Gaidys.

Penktadienį paskelbta „Vilmorus“ apklausa buvo užsakyta „Lietuvos ryto“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Nausėdos populiarumui – didelis smūgis: reitingai žemiausi nuo 2019 metų (64)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila
Žemaitaitis ragina LRT vadovę atsistatydinti ir neįžvelgia pataisų problemų (8)
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Budrys atsakė, ar svarstys kandidatuoti prezidento rinkimuose (22)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda nekomentuoja siūlymo lengvinti LRT vadovo atleidimą (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
dumbliaus skiedalai
dumbliaus skiedalai
2025-11-28 15:18
tėVė3 žmonėms vėl/smegenis mozoja konserviniu dumBLu...
Atsakyti
visazinis ekspertas
visazinis ekspertas
2025-11-28 15:20
ATSIDODO klaausyt stu ekspertu sapaloniu kas usako muzika taip ir groja pseodo ekspertai
Atsakyti
kaubojus
kaubojus
2025-11-28 15:35
Na, Grybauskaitė vistik bent dviem galvom aukštesnė už šitą nuosėdą. JI irgi darė klaidų , bet šitas tai ištisinė klaida. Ypač dabar, kai susidarė šita šiukšlių koalicija, ponas sėdi krūmuose. O koks buvo karingas "kovodamas" su konservatoriais ir Gabrieliumi....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (50)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų