  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos populiarumui – didelis smūgis: reitingai žemiausi nuo 2019 metų

2025-11-28 06:24 / šaltinis: BNS
2025-11-28 06:24

Prezidento Gitano Nausėdos reitingas yra pats žemiausias nuo darbo pradžios 2019 metais ir, nors jis išlieka populiariausių politikų lentelės viršuje, pasitikėjimas šalies vadovu tik paklaidos ribose yra aukštesnis nei opozicinių demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio, rodo penktadienį paskelbta „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidento Gitano Nausėdos reitingas yra pats žemiausias nuo darbo pradžios 2019 metais ir, nors jis išlieka populiariausių politikų lentelės viršuje, pasitikėjimas šalies vadovu tik paklaidos ribose yra aukštesnis nei opozicinių demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio, rodo penktadienį paskelbta „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa.

2

Jos duomenimis, G. Nausėda palankiai vertina – 45,2 proc., nepalankiai – 32,3 proc. Lietuvos gyventojų. Rugsėjį atliktoje apklausoje politiką palankiai vertino 58,3 proc. respondentų, nepalankiai – 21,6 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys tokius pokyčius vadino didžiuliu kritimu.

„Visada į reitingus žiūrėdavau, kad 50 procentų riba yra prezidentinė. Politikas, kuris pasiekia tą ribą, jis faktiškai gali pretenduoti, nes dauguma jį palaiko, o jeigu mažiau – kažkas yra ne taip. Ir pirmą kartą Nausėda per visas kadencijas nukrito iki 45 procentų“, – BNS sakė sociologas.

Prezidentas rudenį kritikos sulaukė dėl priimtų sprendimų skiriant naujos Vyriausybės ministrus, tarp jų ir kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių.

Dėl to prie Prezidentūros vyko ir kultūrininkų mitingas, šalies vadovas buvo boikotuotas kelių kultūrinių renginių.

Tuo metu, smukus reitingams, nemėgstamiausiu politiku Lietuvoje tapo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

„Toks tvirtai neigiamas, tai Žemaitaitis. Visi kiti ir teigiamų turi. Čia be konkurencijos“, – sakė V. Gaidys.

Apklausos duomenimis, jį nepalankiai vertina 50,4 proc. (buvo – 47,1 proc.) Lietuvos gyventojų, palankiai – 25,3 proc. (buvo – 31,3 procento).

Antras pagal populiarumą tarp Lietuvos politikų yra opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis. Jį palankiai vertina 44,2 proc., nepalankiai – 30.5 proc. Lietuvos gyventojų (rugsėjį atitinkami reitingai siekė 42,2 ir 36,1 procento).

Į trečiąją vietą pakilo „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga. Palankiai vertinančių europarlamentarą skaičius išaugo nuo 36,6 proc. rugsėjį iki 39,6 proc. lapkritį, nepalankus politiko vertinimas taip pat šiek tiek sumažėjo ir siekia 35,2 proc. (rugsėjį – 36 procentai).

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen reitingų lentelėje yra ketvirta. Ją palankiai vertina 37,4 proc. (rugsėjį – 39,5 proc.), nepalankiai – 35,3 proc. (rugsėjį – 34,5 proc.) gyventojų.

Penktą vietą užima užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvos diplomatijos vadovą palankiai vertino 36,4 proc. apklausos dalyvių, nepalankiai – 22,3 proc. respondentų (rugsėjį buvo atitinkamai 33,1 ir 21,6 procento).

Pasak V. Gaidžio, reitinguose premjerė Inga Ruginienė „pirmą kartą su dideliu minusu“. Ją palankiai vertina 35,4 proc. (41,5 proc. rugsėjį), o nepalankiai 41 proc. (27,8 proc. rugsėjį).

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko lapkričio 6–16 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila
Žemaitaitis ragina LRT vadovę atsistatydinti ir neįžvelgia pataisų problemų (8)
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Budrys atsakė, ar svarstys kandidatuoti prezidento rinkimuose (22)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda nekomentuoja siūlymo lengvinti LRT vadovo atleidimą (2)
Žemaitaičio užsienio politiką vertinusi politologė įgėlė ir socialdemokratams: „Tai yra nesuvokiama“ (nuotr. Elta)
Žemaitaičio ir socialdemokratų užsienio politiką vertinusi politologė: „Tai yra nesuvokiama“ (79)

