Vilniuje atsisveikinama su Kostu Smoriginu: renkasi artimieji ir kolegos

Atsisveikinimas su K. Smoriginu vyksta lapkričio 1–2 dienomis Vilniuje.
Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre(16 nuotr.)
Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre (nuotr. BNS / Roberto Riabovo)
Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre (nuotr. BNS / Roberto Riabovo)
Prasidėjo atsisveikinimas su Kostu Smoriginu
Į Jaunimo teatrą renkasi velionio artimieji, bendražygiai ir talento gerbėjai.
Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį buvo laikomos mišios.
Rytoj, lapkričio 2-ąją, K. Smoriginas bus laidojamas Menininkų kalnelyje.
Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.
Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.
K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
