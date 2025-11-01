 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje atsisveikinama su Kostu Smoriginu: renkasi artimieji ir kolegos

2025-11-01 15:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 15:23

Savaitės viduryje Lietuvą apskriejo skaudi žinia – Anapilin iškeliavo garsus Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Šiandien, lapkričio 1-ąją, prasidėjo atsisveikinimas su menininku. 

Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre (nuotr. BNS / Roberto Riabovo)
16

0

Atsisveikinimas su K. Smoriginu vyksta lapkričio 1–2 dienomis Vilniuje

Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre

Prasidėjo atsisveikinimas su Kostu Smoriginu

Į Jaunimo teatrą renkasi velionio artimieji, bendražygiai ir talento gerbėjai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį buvo laikomos mišios.

Rytoj, lapkričio 2-ąją, K. Smoriginas bus laidojamas Menininkų kalnelyje. 

Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.

1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

