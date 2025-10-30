Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Artėjant Kosto Smorigino laidotuvėms – širdį veriantis sutapimas

2025-10-30 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 10:20

Vakar Lietuva neteko žymaus aktoriaus, režisieriaus, muzikanto Kosto Smorigino – jo gyvybė užgeso einant 73-uosius metus. Atsisveikinimas su iškilia šalies scenos legenda bus itin jautrus bei sutaps su simbolinėmis mirusiesiems pagerbti skirtomis dienomis.

Artėjant Kosto Smorigino laidotuvėms – širdį veriantis sutapimas (nuotr. Vygintas Skaraitis / BNS, 123rf.com)
8

0

Kaip pranešė velionio artimieji, atsisveikinimas ir palydėjimas į amžinojo poilsio vietą vyks lapkričio 1–2 dienomis.

Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu

Lapkričio 1-ąją, per Visų šventųjų dieną, 15–21 valandomis, ir lapkričio 2-ąją, per Mirusiųjų atminimo dieną, Vėlines, 10–13 valandomis paskutinį „sudie“ K. Smoriginui bus galima ištarti Jaunimo teatre.

13 valandą aktorius, režisierius, muzikantas bus palydėtas į paskutiniąją kelionę ir atguls amžinojo poilsio Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie K. Smorigino mirtį vakar socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė jo sūnus Kostas Smoriginas.

„Šiąnakt, iškeliavo mano tėtis – Kostas Smoriginas“, – rašė sūnus.

Mirė teatro legenda

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad aktorius gimė 1953-aisiais Kaune. 1960–1971 metais mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.

1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, kursui vadovavo Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė.

1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.

Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.

Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų.

1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.

1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.

2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

