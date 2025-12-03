Nausėda atsisveikinime su žuvusiu Belgijos kariu: „Kario gyvenimas sunkus, tačiau labai prasmingas“

„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai. Labai gaila, kad jaunas gyvenimas nutrūksta tokiomis aplinkybėmis, tačiau tai yra ta kaina, kurią pasirengę sumokėti mūsų sąjungininkai. Mūsų užduotis yra kaip galima pasiekti, kad tokių nelaimingų atsitikimų būtų mažiau. Kario gyvenimas yra rizikingas, kario gyvenimas yra sunkus, tačiau labai prasmingas, nes yra skirtas visų žmonių saugumui garantuoti“, – žurnalistams teigė G. Nausėda.
„Ačiū už šitą auką ir dar kartą didžiausia užuojauta kario artimiesiems“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, trečiadienį Vilniuje ir Kaune rengiama Pabradės poligone žuvusio Belgijos kario atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonija.
Pirmoji atsisveikinimo dalis vyks Vilniuje, vėliau laidotuvių kolona pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.
Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose dalyvaus oficialūs asmenys, rikiuotėje stovės Belgijos kontingento, NATO daugianacionalinės kovinės grupės Lietuvoje ir pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ būriai.
ELTA primena, kad NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje tarnavęs Belgijos karys žuvo praėjusią savaitę, kai buvo sunkiai sužeistas per kovinio šaudymo su minosvaidžiais pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.
Belgijos kariai nuo 2017 m. reguliariai dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis.
