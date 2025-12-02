 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lukašenkos atstovė užsipuolė Lietuvą: prabilo apie tarpukojį

2025-12-02 11:18 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 11:18

Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka buvo informuotas apie tai, kad iš Lietuvos teritorijos atskridęs nepilotuojamasis orlaivis su nepriklausomos Baltarusijos vėliavėlėmis pažeidė valstybės sieną, ir davė atitinkamus nurodymus šiuo klausimu, rašo šalies valstybinė naujienų agentūra BELTA. Baltarusijos prezidentūros teigimu, lietuviai daro kvailystę, kuri esą atsisuks prieš juos pačius.

Natalija Eismont (nuotr. SCANPIX)
4

18

Apie tai pranešė Baltarusijos prezidento spaudos sekretorė Natalija Eismont, atsakydama į Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS klausimą, ar valstybės vadovas turi informacijos apie „provokacijos“ tikslus ir ar incidentas yra susijęs su „nuolatiniais Vilniaus bandymais apkaltinti Minską leidžiant meteorologinius zondus ir paaštrinti padėtį pasienyje“.

„Pirma. Prezidentas yra visiškai ir išsamiai informuotas apie šį klausimą, visi nurodymai yra duoti. Valstybės saugumo komitetas ir visos kitos atitinkamos struktūros veikia pagal gautus nurodymus“, – sakė spaudos sekretorė.

„Antra. Kalbant apie lietuvius. Anksčiau prisivirę košės su tuo sienos uždarymu, lietuviai daro dar vieną kvailystę, kuri atsisuks prieš juos. Manome, kad nei baltarusių, nei lietuvių tautai to nereikia, bet mes esame pasirengę viskam“, – tęsė ji.

N. Eismont užsiminė ir apie menamus Lietuvos motyvus ir tikslus. 

„Artimiausiu metu jų tikslus būtinai pamatysime, bet kol kas... Kartą šovę sau į koją, dabar jie jau šaudo sau į tarpukojį“, – pareiškė ji.

Kaip pirmadienį pranešė portalas „Naša Niva“, Baltarusijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Lietuvą pažeidus jos oro erdvę bepiločiu orlaiviu ir paskleidus nepriklausomos Baltarusijos vėliavos spalvų vėliavėlių. Ministerijos teigimu, lapkričio 30 d. „lėktuvo tipo skraidantis aparatas“ kirto sieną iš Lietuvos Lazdijų rajono pusės ir nukrito Gardino teritorijoje. 

Pasak jos, nuolaužų analizė parodė numatytą maršrutą: dronas turėjo skristi virš Baltarusijos, paskui išskristi į Lenkiją, ir sugrįžti į paleidimo vietą Lietuvoje.

Baltarusija šiuos veiksmus įvertino kaip tyčinę provokaciją.

„Minskas vertina incidentą kaip tyčinę provokaciją. Baltarusijos pusė reikalauja, kad Lietuva pateiktų išsamią informaciją apie incidentą, atliktų tyrimą ir patrauktų kaltininkus atsakomybėn, imtųsi priemonių, kad panašūs atvejai nepasikartotų. Baltarusija pasilieka teisę imtis būtinų priemonių savo suverenitetui apsaugoti“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Lietuvai buvo pareikštas protestas dėl Baltarusijos valstybės sienos pažeidimo. Taip pat buvo pareikalauta nedelsiant pateikti išsamią informaciją apie šio incidento aplinkybes, įskaitant paleidimo tikslus ir orlaivio operatorius, atlikti nuodugnų tyrimą ir patraukti atsakomybėn kaltininkus,, taip pat imtis neatidėliotinų ir išsamių priemonių, kad ateityje panašių incidentų nepasikartotų.

Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius antradienį sakė, kad Prezidentūra kol kas neturi detalios informacijos apie šią situaciją. Patarėjo vertinimu, gali būti, jog šis incidentas yra pačios Baltarusijos sukelta provokacija.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) nurodė, kad Baltarusijos veiksmus vertina kaip „dar vieną nepavykusį bandymą pridengti savo pačios vykdomą kenkėjišką veiklą“.

