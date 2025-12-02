 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kontrabandinių balionų bumas tęsiasi: per parą perimti dar trys

2025-12-02 07:57 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 07:57

Praėjusią parą pareigūnai per reidus pasienio rajonuose perėmė tris balionus, kuriais buvo skraidinamos baltarusiškos kontrabandinės cigaretės. 

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

1

Minimu laikotarpiu rasti 9,1 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakeliai, patikrinti 328 automobiliai  ir 426 asmenys.

Nuo lapkričio 24 dienos vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per tą laiką šios pajėgos perėmė 14 oro balionų ir 30,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.

Šią informaciją pradėjo skelbti Policijos departamentas.

„Informuojame, kad nuo gruodžio 1 d. policijos interneto svetainėje bus reguliariai skelbiama informacija apie pasienio rajonuose vykstančius policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidus.

Informacija bus atnaujinama kasdien, iki 9 val. ryto. Skelbsime praėjusios paros rezultatus ir duomenis nuo lapkričio 24 d., kuomet pradėtos organizuoti šios sustiprintos prevencinės priemonės“, – teigia policija.

ELTA primena, kad pastarąją savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuojamas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.

Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

