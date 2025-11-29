 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VGT gruodį svarstys, kaip kovoti su kontrabandiniais balionais

2025-11-29 17:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 17:01

Į Lietuvą toliau plūstant kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos, galimos atsako priemonės į šią hibridinę ataką bus svarstomos gruodį vyksiančiame Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdyje, teigia prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Ridas Jasulionis. 

Lietuvos Respublikos prezidentūra. ELTA / Julius Kalinskas

Į Lietuvą toliau plūstant kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos, galimos atsako priemonės į šią hibridinę ataką bus svarstomos gruodį vyksiančiame Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdyje, teigia prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Ridas Jasulionis. 

5

„Situacija dėl hibridinės Baltarusijos atakos buvo aptarta šį mėnesį vykusiame VGT posėdyje. Visos galimos atsako į meteorologiniais balionais gabenamą kontrabandą priemonės bus aptartos ir kitame VGT posėdyje gruodžio mėnesį“, – šeštadienį Eltai perduotame komentare nurodė šalies vadovo patarėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, penktadienio vakarą į Lietuvą iš Baltarusijos vėl plūdo kontrabandiniai balionai. Dėl to Vilniaus oro uostas buvo uždarytas beveik aštuonias valandas, paveikti 3 tūkst. keleivių ir 22 skrydžiai. 

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas – jie stebėti nuo 19 val. vakaro iki 6.30 val. ryto. 

Be to, kaip pabrėžė NKVC vadovas, kontrabandiniai balionai tyčia buvo leidžiami į pavojingas aviacijai zonas. 

ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.

Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.

Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Balatrusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu. 

Pastarąjį kartą VGT posėdis buvo sušauktas lapkričio 18 d.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

