VGT gruodį svarstys, kaip kovoti su kontrabandiniais balionais

„Situacija dėl hibridinės Baltarusijos atakos buvo aptarta šį mėnesį vykusiame VGT posėdyje. Visos galimos atsako į meteorologiniais balionais gabenamą kontrabandą priemonės bus aptartos ir kitame VGT posėdyje gruodžio mėnesį“, – šeštadienį Eltai perduotame komentare nurodė šalies vadovo patarėjas.
Kaip skelbta, penktadienio vakarą į Lietuvą iš Baltarusijos vėl plūdo kontrabandiniai balionai. Dėl to Vilniaus oro uostas buvo uždarytas beveik aštuonias valandas, paveikti 3 tūkst. keleivių ir 22 skrydžiai.
Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas – jie stebėti nuo 19 val. vakaro iki 6.30 val. ryto.
Be to, kaip pabrėžė NKVC vadovas, kontrabandiniai balionai tyčia buvo leidžiami į pavojingas aviacijai zonas.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Balatrusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Pastarąjį kartą VGT posėdis buvo sušauktas lapkričio 18 d.
