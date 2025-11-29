Pareigūnai naktį aptiko 4 meteorologinius balionus su 3000 pakelių cigarečių

Šeštadienio naktį pasienio rajonuose vykusių bendrų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidų metu pareigūnai patikrino daugiau kaip 700 automobilių ir beveik 750 įtartinų asmenų.
Surašyti 8 protokolai už įvairius KET pažeidimus.
Pareigūnai aptiko 4 meteorologinius balionus (Vilniaus rajone 2, Trakų –1, Varėnos – 1) su 3000 pakelių kontrabandinių cigarečių.
„Šią savaitę teisėsaugos pareigūnai pradėjo sustiprintą patruliavimą šalies pasienio rajonuose, aktyvios prevencinės priemonės pasienyje vyks ir toliau“, – praneša departamentas.
