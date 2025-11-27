 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Imasi veiksmų dėl Baltarusijos šantažo: užduotį gavo KAM ir kariuomenė

Atnaujinta 16.15 val.
2025-11-27 15:50 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-27 15:50

Tęsiantis kontrabandinių balionų krizei, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir Lietuvos kariuomenei (LK) buvo pavesta per savaitę parengti strateginį planą.

Tęsiantis kontrabandinių balionų krizei, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir Lietuvos kariuomenei (LK) buvo pavesta per savaitę parengti strateginį planą.

REKLAMA
9

Šis planas Vyriausybės vadovei turėtų būti pristatytas jau kitą savaitę. 

„Mes, kaip Lietuva, turime būti ypatingai pasiruošę (galimoms grėsmėms – ELTA)“, – po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmiausia, KAM kartu su kariuomene turi paruošti strateginį planą. Jį man pristatys po savaitės. Jame (strateginiame plane – ELTA) turi būti sudėlioti prioritetai, kaip KAM mato, ką ir kaip, kokiais žingsniai reikia daryti čia ir dabar, parengtyje, reaguojant į vis naujai iškylančias grėsmes“, – pridūrė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Ministrės pirmininkės teigimu, vienas iš svarbiausių prioritetų turėtų būti oro gynyba. 

REKLAMA

„Jau ne vieną kartą sakiau – oro gynyba yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Ir, matyt, tai, ką planavome prieš penkerius metus ar anksčiau, dabar turi būti perdėliojama, ir tą mes darome. Tai bus pristatyta po savaitės“, – kalbėjo premjerė. 

Dėl civilinės aviacijos patiriamos žalos rengiamasi kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą 

REKLAMA
REKLAMA

Ministrė pirmininkė taip pat pažymi, jog dėl žalos, kurią pastaruoju metu patiria civilinė aviacija, rengiamasi kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą. 

„Šiandien sutarėme, kad Teisingumo, Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijos dirbs dėl duomenų rinkimo ir galimybės kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl civilinės aviacijos patiriamos žalos ir grėsmių“, – po NSK posėdžio kalbėjo I. Ruginienė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Čia jau padaryti pirmi veiksmai, kai Susisiekimo ministerija kreipėsi į tarptautinę civilinę organizaciją, tai tiesiog tie veiksmai pliusuosis ir bus renkami duomenys, kad (galėtume – ELTA) turėti teisinį procesą“, – akcentavo ji. 

Rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

REKLAMA

Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo. 

Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: užkardyti kontrabandinių balionų grėsmes padės ir Šaulių sąjunga (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Reikia kontrabandininkus gaudyti
Reikia kontrabandininkus gaudyti
2025-11-27 16:14
o ne pirštu į Lukašenką rodyti. O va to jūs nesugebate
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų