Prabilo apie pareigūnų, politikų ir kontrabandos klanus: „Nešamos duoklės yra“

Dabar priklausomai nuo vertės, kontrabandininkams užtenka vos baudą susimokėti, kuri siekia iki 6 tūkst. eurų. Tačiau kontrabandininkų siautėjimą tiriantys žurnalistai įspėja – vien griežtesnės bausmės neišspręs bėdų, nes esą pati teisėsauga dabar dangsto kontrabandos organizatorius, kurie lieka nenubausti.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kontrabandiniai balionai ir toliau skrenda į Lietuvą, net kai mūsų Vyriausybė atvėrė sieną. Dėl to tenka ir vėl uždarinėti pagrindinį šalies oro uostą.
Aušrietis, inovacijų ekspertas Petras Dargis Seime jau dalijasi savo inovacija, kaip būtų galima balionams visiškai užkirsti kelią į Lietuvos pusę.
„Padarius didelę tvorą, aukštą – panašiai iki debesų ar beveik, balionas nepraskris, ir tada būtų stop. – O įmanoma tą sieną iki debesų? – Aš manau, kad įmanoma. Turint pinigų, gerą užsakovą, gerus tarpininkus, aš manau, kad įmanoma“, – sakė P. Dargis.
Bet R. Žemaitaitis savo frakcijos kolegai turi pastabą.
„Mes su Petru kaip tik juokavome. Sakau, Petrai, jeigu būtų taip pagal pasaką, kaip tas žirnis iki dangaus kyla. O po žeme kas tada išraustų tunelius? Ir prisiminkite Palestiną, Gazos ruožą“, – komentavo Seimo narys, aušrietis R. Žemaitaitis.
Balionų vis daugėja
Lietuvos kariuomenei ir pasieniečiams gavus naujos stebėjimo ir gynybos įrangos, ėmė rodytis reali situacija, kiek iš tikrųjų iš Baltarusijos atskrieja į Lietuvą balionų ir dronų.
Pasieniečiai skaičiuoja – pernai Lietuva perėmė daugiau nei 220 kontrabandinių balionų, šiemet per 10 mėnesių perimta bent 580 tokių balionų.
Dronų pernai surasta 50, o per nepilnus šiuos metus – apie 200.
Pasieniečių duomenimis, šiemet oru gabenamų kontrabandinių cigarečių skaičius išaugo daugiau nei dvigubai – nuo 600 tūkst. iki 1,3 milijono pakelių – ir tai be lapkričio ir gruodžio mėnesių statistikos.
Dėl dronų ir balionų nuo rugsėjo pradžios iki lapkričio 21-osios 14 kartų sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas, vieną naktį negalėjo dirbti ir Kauno oro uostas.
Atšaukti ar kitur nukreipti daugiau nei 200 lėktuvų reisų, dėl to nukentėjo mažiausiai 30 tūkst. keleivių. Pasimetusi šalies valdžia bando išsiaiškinti, kas už šį chaosą atsakingas – Aleksandro Lukašenkos režimas ar iš jo cigaretes graibstantys lietuviai. Pasirodo, dabar jie gali išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės ir susimokėti baudą nuo 40 iki 6 tūkst. eurų, jeigu kontrabandos vertė neviršija 10 tūkst. eurų.
„Iš esmės dabar bausmė yra neadekvati. Kontrabandistai specialiai tiek neša krovinio, kad neužtrauktų baudžiamosios atsakomybės“, – tikino Seimo narys, konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius į parlamentą jau atnešė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis kontrabandą gabenantiems ir ją pasiimantiems žmonėms grėstų griežtesnės – tik laisvės atėmimo iki 8 metų bausmės, jeigu jų veikla kelia pavojų žmonių gyvybei, nacionaliniam saugumui ar trikdo transporto eismą. Ir čia kontrabandos vertė bus nebesvarbi.
„Pakankamai rimtas mūsų, kaip Vyriausybės, sprendimas. Ir Seime, aš manyčiau, tos diskusijos gali būti bet kokios“, – komentavo V. Kondratovičius.
Seimas pateikimo stadijoje siūlymams pritarė. Iki galutinio balsavimo dabar parlamentarai diskutuos, ar siūlymus reikia keisti.
„Išraiška jausmo „kažką reikia daryti ir parodyti, kad keičiame kažką, nes iš esmės mes ir dabar turime mūsų teisėje pakankamą numatytą priemonių ratą“, – sakė Seimo narė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Visuomenė yra paralyžiuojama, oro uostai yra paralyžiuojami, tai faktas, kad tas baudžiamumo visas efektas nebuvo pakankamas ir reikia galbūt griežtinti tam, kad būtų kažkoks atgrasomasis efektas“, – pridūrė Seimo narys, demokratas Giedrimas Jeglinskas.
Žurnalistė prasitarė apie klanus
„Lietuvos ryto“ tyrimų skyriaus redaktorė prasitaria, kad egzistuoja pareigūnų, politikų ir kontrabandos organizatorių klanai.
„Čia dar labai svarbus momentas – nukirsti korupcines gijas, kurios veda iki aukščiausios teisėsaugos viršūnių, iki politikų, nes turi stogus kontrabandininkų vadeivos, nešamos duoklės yra, ir turime realiai pamatyti realią problemą“, – tikino „Lietuvos ryto“ žurnalistė Rasa Karmazaitė.
Dėl kontrabandinių oro balionų pradėti mažiausiai 26 ikiteisminiai tyrimai. Neseniai vyko ir didžiulė pareigūnų operacija, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 pareigūnų. Tiesa, operacijos metu sulaikyti vos 4 kontrabandininkai.
„Lietuvos ryto“ tyrimų skyriaus redaktorė kelia esminį klausimą, kaip teisėsauga iki galo taip ir negali sučiupti kontrabandininkų vadeivų, nors juos gerai žino?
„Kas vyko pasienyje? Kodėl tie pareigūnai, kurie kovojo su kontrabanda, kodėl jie buvo murkdomi, spaudimas jiems buvo daromas?“ – klausė R. Karmazaitė.
O nujausdami, kad greitai ir balionais greitai neapsimokės gabenti cigarečių, patys kontrabandininkai keičia savo veiklą. Pasieniečiai pastebi, kad gerokai padaugėjo baltarusiškų cigarečių, atvežamų per Latviją. Per nepilnus metus rasta 2 milijonai pakelių, atvykusių iš Latvijos.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.