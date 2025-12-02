VRM kreipėsi į Europos Komisiją: ragina nedelsiant imtis veiksmų prieš Baltarusijos hibridines atakas

Kreipimesi ministras pabrėžė, kad nesiliaujantys incidentai kelia grėsmę Lietuvos ir visos Europos Sąjungos (ES) saugumui. Jis ragino eurokomisarą paremti naujo sankcijų paketo, skirto Baltarusijos pareigūnams ir institucijoms, atsakingiems už šią hibridinę operaciją, rengimą.
„Būtina imtis ryžtingų priemonių tam, kad būtų pažabotos hibridinės atakos, keliančios pavojų Lietuvos oro saugumui. Visa tai – dar viena nuo 2020 m. besitęsiančio hibridinio išpuolio prieš Lietuvą ir visą ES fazė“, – laiške teigė V. Kondratovičius.
Jis akcentavo, kad Bendrija taip pat turi skubiai parengti ES reagavimo priemonių rinkinį šiam saugumo iššūkiui spręsti. Laiške pabrėžiama, kad Lietuva laukia Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ mandato peržiūros.
V. Kontradovičiaus teigimu, būtina sudaryti sąlygas šiai agentūrai efektyviau padėti valstybėms narėms valdyti hibridinio pobūdžio grėsmes ir aprūpinti ją naujomis inovatyviomis priemonėmis, pritaikytomis prie nuolat kintančios saugumo aplinkos.
Ministerijos duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandiniai balionai ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
Be to, Baltarusijos režimas sulaikė apie 1000 Lietuvos vilkikų savo teritorijoje ir taiko neteisėtas rinkliavas.
ELTA primena, kad pastarąją savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuojamas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
