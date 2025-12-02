 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras Kaunas apie Lukašenkos režimo pareiškimus: tai melaginga informacija

2025-12-02 16:26 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 16:26

Baltarusijai skelbiant, esą iš Lietuvos teritorijos atskridęs bepilotis orlaivis pažeidė valstybės oro erdvę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina – tai melaginga informacija. 

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Baltarusijai skelbiant, esą iš Lietuvos teritorijos atskridęs bepilotis orlaivis pažeidė valstybės oro erdvę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina – tai melaginga informacija. 

0

„Mes specialiai į tai nereaguojame, nedarome kažkokio išskirtinio dėmesio todėl, kad tai yra fake news (melagiena – ELTA)“, – antradienį žurnalistams sakė ministras.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Interpretacijos iš mums nedraugiškos šalies yra įvairios, tai turbūt nėra prasmės į jas reaguoti“, – pridūrė jis. 

Kaip skelbta, pirmadienį Baltarusijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Lietuvą, neva ši pažeidė jos oro erdvę, skelbė portalas „Naša Niva“. Minsko teigimu, „lėktuvo tipo skraidantis aparatas“ kirto Baltarusijos sieną iš Lietuvos Lazdijų rajono pusės ir nukrito Gardino teritorijoje.

REKLAMA

Savo ruožtu Lietuvos URM nurodė, kad Baltarusijos veiksmus vertina kaip „dar vieną nepavykusį bandymą pridengti savo pačios vykdomą kenkėjišką veiklą“.

Lietuvos vadovo Gitano Nausėdos patarėjas Marius Česnulevičius antradienio rytą teigė, jog Prezidentūra apie incidentą detalios informacijos neturi. Patarėjo vertinimu, gali būti, jog tai yra pačios Baltarusijos sukelta provokacija. Prezidento patarėjas svarstė, jog galimos ir kitos incidento aiškinimo versijos, tačiau, pasak jo, tam reikėtų atlikti detalų tyrimą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

