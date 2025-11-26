Robertas Kaunas apie JAV karių ateitį Lietuvoje: įvardijo, kokių žinių turi

„Jokių neigiamų žinučių mes neturime“, – trečiadienį žurnalistams Pabradės poligone sakė ministras.
Šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva siekia išsaugoti ar padidinti esamus pajėgumus šalyje. Jungtinės Valstijos savo poziciją ketino pagarsinti dar šiemet, tačiau procesas užsitęsė ilgiau nei tikėtasi.
Tuo metu Lietuva trečiadienį oficialiai atidarė JAV kariams skirtą karinę infrastruktūrą.
„Turime žinių, kad nėra blogų žinių. Šią minutę taip. Šita visa infrastruktūra, šita visa investicija, plius mūsų priimančiosios valstybės paketo peržiūra – mes tris kartus praktiškai padidinome investicijas į Amerikos karių išlaikymą – siunčia labai stiprius ženklus, kad mes nesame tik naudos gavėjai, saugumo gavėjai, bet ir prie saugumo prisidedame patys“, – kalbėjo R. Kaunas.
BNS rašė, kad amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai.
Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Vis dėlto šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva siekia išsaugoti ar padidinti esamus pajėgumus šalyje.
