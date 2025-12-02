Prezidentūra įvertino naująjį krašto apsaugos ministrą Kauną

„Visi atsiliepimai yra teigiami, ką kol kas esame girdėję. Bet laikas parodys“, – Žinių radijui antradienį sakė Gitano Nausėdos patarėjas.
Pasak jo, nepaisant to, kad ministras nedaug matomas viešojoje erdvėje, matyti, kad šiuo metu jis stengiasi įsigilinti į krašto apsaugos sistemos procesus.
Anot M. Česnulevičiaus, R. Kaunas gerai vertinamas dėl požiūrio į darbą, tęstinumo sistemoje užtikrinimo, plataus požiūrio.
BNS rašė, kad R. Kaunas ministru lapkritį paskirtas kritikams nerimaujant, kad tokioms pareigoms jis turi per mažai patirties.
Jį delegavę socialdemokratai tvirtino, kad šią kandidatūrą pakeisti pareigas palikusią Dovilę Šakalienę pasirinko dėl R. Kauno vadybinės ir partinės patirties.
