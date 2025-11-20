 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas atmeta Žemaitaičio kritiką: gynybos biudžetas bus apgintas

2025-11-20 10:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 10:21

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad Seime svarstant 2026 m. biudžeto projektą, pakaks parlamentarų balsų ir gynybai bus skirta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad Seime svarstant 2026 m. biudžeto projektą, pakaks parlamentarų balsų ir gynybai bus skirta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).

REKLAMA
6

„Labai konkrečiai pasakau, kad turėsime tiek balsų, kad gynybos biudžetas būtų apgintas“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija kalbėjo R. Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujasis Vyriausybės narys, kuris atstovauja socialdemokratų partijai sako, kad nesureikšmina valdančiosios koalicijos partnerio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie tai, kad gynybos biudžetas yra per didelis ir turėtų būti sumažintas iki 5 proc. nuo BVP.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra politinė dalis, politinė virtuvė. „Nemuno aušros“ frakcija, o gal net vos vienas žmogus iš jos, galvoja, kad biudžetas gynybai yra perteklinis“, – teigė R. Kaunas.

REKLAMA

„Man atrodo, kad tai yra netgi per mažas biudžetas ir jo reikėtų dar didesnio. Tiesa, finansinės galimybės yra tokios, kokios yra. Kiekvienas Seimo narys gali turėti savo nuomonę, tačiau tikiu, kad daugumoje, mes sugebėsime apginti 5,38 proc. nuo BVP“, – darkart pabrėžė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.

Kaip skelbta, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų