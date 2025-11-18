Robertas Kaunas: „Embraer“ orlaiviams papildomų pinigų kol kas nėra, bet sprendimai – po STT tyrimo

„Šią dieną, šią minutę aš aiškių lėšų šaltinių tokiems orlaiviams įsigyti neturiu. Jeigu mes juos rasim, tada galėsime klausimą tęsti, – antradienį LRT laidoje „Dienos tema“ sakė krašto apsaugos ministras. – Aš „Embraerių“ klausimą šiai dienai palieku po STT tyrimo.“
Kaip skelbė BNS, tyrimą tarnybą dėl trijų orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo pradėjo siekdama „pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl krašto apsaugos pirkimų procedūrų skaidrumo“.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad šių transporto lėktuvų reikia kariuomenei, o juos finansuoti planuota europinėmis lėšomis.
„Girdžiu kariuomenę, kad jie matytų poreikį būtent transporto lėktuvų, tačiau dėl „Embraerių“ klausimo šiandien turime STT tyrimą, kuris dar nėra baigtas, taip kad reikėtų pirmiausia sulaukti išvadų. Tada yra tiesiog kaštų naudos analizė“, – kalbėjo R. Kaunas.
Pasak jo, reikia įvertinti, ar labiau apsimoka pirkti naujus lėktuvus, ar remontuoti senus – šiuo metu naudojamus „Spartan“ orlaivius.
„Mes turime šiai dienai Spartanus, kuriuos reikia iki 2030 metų modernizuoti, tai kainuos apie 150–200 mln. eurų. (...) Vėlgi jų tarnavimo laikas eina į pabaigą. Taip, kad čia reikėtų labai gerai įsivertinti“, – sakė krašto apsaugos ministras.
Tiksli braziliškų orlaivių suma dar nėra aiški, tačiau preliminariai jie turėtų kainuoti apie 700 mln. eurų.