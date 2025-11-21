Kaunui kels klausimus dėl „Fegdos“: opozicija ministrą kviečia į Seimo tribūną

Politiko ketinama teirautis, ar prieš R. Kauną paskiriant krašto apsaugos ministru, jis nesulaukė socialdemokratų vadovybės prašymų saugoti „Fegdos“ interesus ir ar tai nebuvo sąlyga, skiriant jį į pareigas.
Be to, opozicija prašo socialdemokrato įvertinti galimos korupcijos rizikas Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), kai, anot jų, ministro aplinkoje yra daug su „Fegda“ susijusių asmenų.
Dvylika opozicijos atstovų kelia klausimą, kaip naujasis KAM vadovas užtikrins, kad brokuotas kelias į Rūdninkų poligoną būtų suremontuotas. Taip pat R. Kauno norima pasiteirauti, kaip užtikrinamas Rūdninkų karinio miestelio paskutinių dviejų etapų rangovų skaidrumas, ar apie tai konsultuotasi su atsakingomis tarnybomis, kalbėtasi su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Rimantu Sinkevičiumi.
Kaip skelbta, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Buvusi ministrė Dovilė Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl šios situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus reakcijos – politikas taip pat yra šioje įmonėje yra dirbęs komercijos direktoriumi.
ELTA primena, kad žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras R. Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.