TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Mano sąžinė rami“: Kaunas tikina nepatiriantis spaudimo dėl „Fegdos“

2025-11-20 09:51 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 09:51

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina nepatiriantis spaudimo iš premjerės Ingos Ruginienės ar socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus dėl laikysenos įmonės „Fegda“ atžvilgiu.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina nepatiriantis spaudimo iš premjerės Ingos Ruginienės ar socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus dėl laikysenos įmonės „Fegda“ atžvilgiu.

5

„Mano sąžinė yra rami. Aš spaudimo neturiu. Sprendimus priiminėju aš, kadangi aš už tuos sprendimus ir atsakysiu“, – ketvirtadienį liberalų frakcijoje apsilankęs teigė R. Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.

Politika.lt tinklalaidėje buvusi ministrė taip pat teigė, jog, pasikvietusi pasikalbėti brokuotą kelią į Rūdninkų poligoną nutiesusios „Fegda“ atstovus, tos pačios dienos vakare ji esą sulaukė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus spaudimo.

Anksčiau šioje įmonėje yra dirbęs ir M. Sinkevičius. Visgi,  trečiadienį žurnalistams socialdemokratas neigė atstovavęs šios bendrovės interesams centrinės valdžios institucijose.

Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.

Žiniasklaidai paviešinus šią informaciją, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.

Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras R. Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.

Savo ruožtu kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbus atlikusi įmonė „Fegda“ paneigė viešojoje erdvėje pasklidusią informaciją, neva įmonė dėl poligono kelio defektų šalinimo ieškojo politikų užtarimo.

2025-11-20 10:08
pirmiausiai ja reikia turet
