  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Mindaugas Jurkynas: LRT taryba artimiausiu metu nebalsuos dėl nepasitikėjimo vadove

2025-12-02 19:55 / šaltinis: BNS
2025-12-02 19:55

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba artimiausiu metu nebalsuos dėl nepasitikėjimo transliuotojo vadove, sako tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.

Jurkynas: LRT neutralumo auditas nėra nukreiptas prieš žurnalistų laisvę (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

0

„Tikrai ne, šito nėra įtraukta į jokius planus“, – Žinių radijui antradienį nurodė M. Jurkynas, paklaustas, ar LRT taryba ketina balsuoti dėl nepasitikėjimo generaline direktore Monika Garbačiauskaite-Budriene.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Jurkynas teigė, kad taryba „nedaro jokių karštligiškų ir skubotų sprendimų“ dėl LRT vadovės atsakomybės ir šį klausimą kels kitais metais, transliuotojo komitetams išnagrinėjus Valstybės kontrolės audito išvadas.

„Visų pirma, gavę išvadas, paprašėme LRT administracijos, kad pateiktų mums, kodėl tokia susiklostė situacija, kodėl ta informacija, kuri pasirodė Valstybės kontrolės (atlikto – BNS) LRT audito išvadose, nebuvo pateikiama mums, nes mes veikiame LRT  administracijos informacijos teikimo pasitikėjimo teise. Kas už tai yra atsakingas?“ – sakė M. Jurkynas.

„Ir natūralu, kad sausio mėnesį LRT komitetuose šitie klausimai bus nagrinėjami pagal komitetų kompetencijos sritis, ir tada jau vėliau klausimas eis į tarybą“, – pažymėjo LRT tarybos pirmininkas.

Taip jis kalbėjo po to, kai savaitės pradžioje išreiškė susirūpinimą dėl M. Garbačiauskaitės-Budrienės lapkričio pabaigos įrašo, kuriame ji „didžiąją dalį“ LRT tarybos apkaltino transliuotojo užvaldymu.

Pasirodžius šiam pareiškimui, taryba skelbė norinti suprasti, kaip generalinė direktorė mato savo tolesnį darbą LRT.

„Tokios insinuacijos ir tokios spekuliacijos kelia didelį nerimą ir taryba tikrai norės išgirsti gruodžio 16 dienos tarybos posėdyje, kaip direktorė įsivaizduoja toliau darbą su taryba, kai ji meta kaltinimus tarybai, kuri priima ją į darbą, gali atleisti iš darbo“, – Žinių radijo eteryje sakė M. Jurkynas.

