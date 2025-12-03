 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pasirašė pataisas dėl LRT biudžeto įšaldymo

2025-12-03 13:38 / šaltinis: BNS
2025-12-03 13:38

 Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas, kuriomis transliuotojo biudžetas įšaldomas trejiems metams.

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

 Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas, kuriomis transliuotojo biudžetas įšaldomas trejiems metams.

Tai BNS trečiadienį patvirtino Prezidentūra, tačiau plačiau sprendimo nekomentavo.

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Seimui nusprendus įšaldyti LRT finansavimą, nacionalinio transliuotojo biudžeto didinimui anksčiau numatyti pinigai turėtų būti skirti kultūrai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad Seimas praėjusią savaitę nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT biudžetą bei numatyti, jog jam vėliau būtų skiriamas mažesnis gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų procentas nei dabar.

Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.

Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.

Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.

Su šiais įstatymo pakeitimais nesutiko Seimo opozicija, praėjusią savaitę raginusi G. Nausėdą jų nepasirašyti. Kreipimąsi inicijavo Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), jį taip pat pasirašė Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai.

Savo ruožtu LRT tikino, kad biudžeto įšaldymas apsunkins Valstybės kontrolės atlikto audito išvadų įgyvendinimą ir pasiruošimą dienai X.

Kaip anksčiau teigė premjerė Inga Ruginienė ir vienas iš projekto iniciatorių „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, sutaupytos lėšos turėtų būti skiriamos kultūrai.

Ogis
Ogis
2025-12-03 13:57
Visdėlto Prezidentas turi stubura jei taupom gynybai tai visi jokiu išskirtiniu sąlygu niekam .
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-12-03 13:42
Va nors vieną gerą žinią ukamota dieną Monika isgerk lašų valerijono
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
