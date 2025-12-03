 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauniečiai už šilumą dar vis moka daugiausia: „Gerai, kad oro neapmokestino“

2025-12-03 17:30
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-12-03 17:30
2025-12-03 17:30

Šalies gyventojai su nerimu laukia artėjančių centrinio šildymo sąskaitų už lapkritį. Mat ne tik orai vėsta, bet ir dauguma šilumos tiekėjų kelia kainas. Brangiausiai už šilumą tarp didžiųjų miestų turės mokėti kauniečiai – kilovatvalandės kaina už gruodį pasiekė kone 10 centų.

Šalies gyventojai su nerimu laukia artėjančių centrinio šildymo sąskaitų už lapkritį. Mat ne tik orai vėsta, bet ir dauguma šilumos tiekėjų kelia kainas. Brangiausiai už šilumą tarp didžiųjų miestų turės mokėti kauniečiai – kilovatvalandės kaina už gruodį pasiekė kone 10 centų.

15

Tuo pačiu metu „Kauno energija“ džiūgauja, kad per šiuos metus uždirbo jau 10 mln. eurų konsoliduoto pelno. Tiesa, energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas teigia stebintis besipučiančias šilumos kainas ir prireikus – žada įsikišti. 

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Kaunas trečią mėnesį iš eilės išlieka brangiausiu šildymo miestu tarp didmiesčių. Keldama kainas gyventojams dar dešimtadaliu, savivaldybės valdoma bendrovė „Kauno energija“ tuo pat metu giriasi šiemet per 9 mėnesius uždirbusi 10 mln. eurų konsoliduoto pelno, kuris yra dešimteriopai didesnis nei pernai tuo pat metu.

Vidutinė sąskaita kauniečiams už 50 kvadratinių metrų nerenovuoto buto šildymą, anot bendrovės, pirmąjį šildymo sezono mėnesį spalį siekė beveik 50 eurų. 

Tačiau lapkritis buvo daug šaltesnis už spalį, vidutinė temperatūra Lietuvoje siekė vos 3 laipsnius šilumos, buvo ir sniego, tad miestiečiai jau baiminasi ir daug didesnių sąskaitų už lapkritį. 

Štai, ką sako žmonės:

„Mes visada džiaugdavomės, kad Kaune pigiau negu kitur, Panevėžyje ar Šiauliuose, o kodėl šiemet taip?“ 

„Pelnas, pinigai, žmogus paskutinėje vietoje.“ 

„Geras verslas, tinkamai pasirinko, kažkas turi tiekti šilumą, gerai, kad oro neapmokestino.“ 

„Kauno energijos“ šilumos kainas ir pelną teigia atidžiai stebintis Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius ir prireikus žada įsikišti. 

„Įmonės laikinai gali turėti papildomų pajamų, didesnį pelną, negu tarybos nustatytas. Bet sukontroliuosime ir pasibaigus finansiniams metams, jei pelnas viršys nustatyta leistiną grąžą, pinigai bus grąžinti vartotojams“, – kalba jis. 

Kainas kelia ir kitos šilumos įmonės

Vilniuje šildymo kaina taip pat kas mėnesį kopia aukštyn. Sostinės šilumos įmonė dėl to kaltę verčia biokuro pardavėjams ir nepriklausomiems šilumos tiekėjams, šilumos kainą gruodį pakėlusiems dar šeštadaliu. 

„Šilumos kainos pagrindinė dedamoji – kuras, jis perkamas aukciono būdu. Vilniaus miestas yra didelis biokuro naudotojas, tai čia kaip rinka sužaidžia, kokias sąlygas siūlo įsigyti biokurą“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas. 

Šilumą šį mėnesį brangina ir Klaipėdos, Panevėžio šilumos įmonės, tik Šiaulių energija šiek tiek, pora procentų, atpigino. 

„Yra didžiulė konkurencija vasarą, šilumos kaina nukrenta, dauguma gamintojų nedirba ir neturi pajamų. O žiemos mėnesiais jie stengiasi atsiimti, kiek leidžia reguliatoriaus nustatyta riba ir kainos didžiuosiuose miestuose pakyla. Sezoniškumas lemia skirtumus“, – komentuoja šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius. 

Gruodžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,40 ct – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Palyginus su lapkričio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 7 proc. 

„Matome biokuro kainos augimą, bet jis įprastas, vertinant metus, šilumos, biokuro kainos būna didžiausios gruodžio-sausio mėn., vėliau jos mažėja, tokios ir tendencijos“, – sako Energijos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. 

Palyginti su praėjusių metų šildymo sezono pradžia, šiemet vidutinė šildymo kaina Lietuvoje yra panaši – spalį buvo 2 proc. didesnė, lapkritį ir gruodį buvo iki 1 proc. mažesnė. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše. 

