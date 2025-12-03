 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Beveik 700 tūkst. eurų išviliojęs sukčius Vilniuje daugiau nei 3 metams pasodintas už grotų

2025-12-03 14:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 14:25

Vilniaus apygardos teismas tenkino apeliacinį prokuratūros skundą ir apgaule beveik 700 tūkst. eurų svetimo turto įgijusiam M. T. skyrė realią trejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Vilniaus apygardos teismas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vilniaus apygardos teismas tenkino apeliacinį prokuratūros skundą ir apgaule beveik 700 tūkst. eurų svetimo turto įgijusiam M. T. skyrė realią trejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Generalinė prokuratūra trečiadienį pranešė, kad pirmosios instancijos teismas, vilnietį M. T. pripažinęs kaltu dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą buvo atidėjęs trejiems metams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylos duomenimis, 1984 metais gimęs M. T., neturėdamas teisės disponuoti nekilnojamuoju turtu, talpino nekilnojamojo turto portale skelbimus apie parduodamas patalpas bei žemės sklypą.

Nustatyta, kad iš anksto suplanavęs ir iš savanaudiškų paskatų M. T. susidomėjusiems žmonėms pateikdavo suklastotą nekilnojamojo turto duomenų išrašą, kuriame būdavo pašalinti duomenys apie neva parduodamo nekilnojamojo turto areštą.

Su nukentėjusiais asmenimis sudaręs preliminarias nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, iš anksto žinodamas, kad jų nevykdys, M. T. iš žmonių gaudavo avansą, kurį pasisavindavo. Dvylikos asmenų patirta turtinė žala svyruoja nuo 9 iki 91 tūkst. eurų.

M. T. nuteistas ir dėl to, jog turėdamas tikslą apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą bei iš anksto žinodamas, kad nevykdys sutarčių sąlygų, 2014 ir 2022 metais su dviem asmenimis sudarė paskolų sutartis, pagal kurias jam buvo išmokėta daugiau kaip 183 tūkst. eurų. M. T. nevykdant sutarčių sąlygų ir negrąžinant paskolų, du asmenys patyrė didelės vertės turtinę žalą.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo tiriama 19 nusikalstamų veikų epizodų, kai M. T. apgaule įgijo svetimo turto už beveik 697 tūkst. eurų.

Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei valdybos pareigūnai, tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė.

Panaikindamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 metų liepos 9-osios nuosprendžio dalį, kuria nuteistajam paskirtos trejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas trejiems metams be intensyvios priežiūros, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į prokurorės skundą. Jame nurodyta, kad M. T. nusikaltimus darė ilgą laiką, juos tęsė ir po to, kai jo atžvilgiu atliekamame kitame ikiteisminiame tyrime dėl analogiškų veikų buvo skirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra.

Nors pirmosios instancijos teisme nuteistasis teigė esąs pasiryžęs atlyginti padarytą žalą, nukentėjusiems priteistų civilinių ieškinių nėra atlyginęs ar pradėjęs tai daryti.

Teismas pažymėjo, kad M. T. už sukčiavimą ne kartą teistas. Šių metų gegužės 8 dienos nuosprendžiu jam buvo skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Per pastaruosius penkerius metus jis ne kartą baustas už administracinius nusižengimus.

Daugybiniai teisės pažeidimai paneigia išvadą apie galimybę nuteistajam pasiekti bausmės tikslus be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

