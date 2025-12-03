Sujudimas sostinėje: „Ryto“ kapitonas keliasi į Eurolygą, Gudaitis lieka Vilniuje

Maža to, 32 metų 211 cm ūgio centras tampa kapitonu, o iki tol šias regalijas turėjo Gytis Radzevičius, kuris karjerą tęs Vitorijos „Baskonia“ gretose ir suvienys jėgas su Tadu Sedekerskiu. Sutartis pasirašyta iki sezono pabaigos su galimybe pratęsti dar metams.
Sekmadienį Graikijos žiniasklaida skelbė, kad A.Gudaitis turėtų keltis į Sanolikų PAOK, tačiau portalas Krepsinis.net pranešė, jog tai yra neteisinga informacija. A.Gudaitis turėjo galimybę išvykti už išpirką, bet vietoje to dar pratęsė bendradarbiavimą su sostinės ekipa.
„Artūras, net ir sulaukęs pelningo pasiūlymo iš užsienio, parodė norą likti mūsų klube ir mes tai labai vertiname, – situaciją komentavo A. Jomantas. – Šį sezoną neoficialiai turėjome du kapitonus - Gytį ir Artūrą. Tad nuo pat pokalbių pradžios jautėme pareigą išsaugoti Artūrą, kurio žodis ir lyderystė rūbinėje yra itin svarbūs. Noriu padėkoti tiek pačiam žaidėjui, tiek jo atstovams už sklandų ir operatyvų bendradarbiavimą“.
G.Radzevičius „Ryte“ žaidė nuo 2020 metų. Jo kontrakte buvo galimybė, kad už išpirką gali keltis rungtyniauti į Eurolygos klubą, o baskai šia sąlyga pasinaudojo.
Šiame Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezone G.Radzevičius per 27 minutes įmesdaavo 10,4 taško, atkovodavo po 6 kamuolius, atlikdavo 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 16,2 naudingumo balo.
FIBA Čempionų lygoje jo statistika siekė 11,6 taško, 6,6 sugriebto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 13 naudingumo balų per 28 minutes.
Vertindamas žaidėjo lojalumą, profesionalumą bei pastarųjų sezonų indėlį į komandos pergales, „Rytas“ nesudarė kliūčių kapitonui siekti karjeros aukštumų. Pasak klubo sporto direktoriaus Artūro Jomanto, toks scenarijus, stebint žaidėjo progresą, buvo dėsningas.
„Ir šiek tiek skaudu, ir džiugu dėl Gyčio. Gytis „Ryte“ užaugo kaip elitinis krepšininkas, stipri asmenybė, todėl Eurolygos klubų dėmesys visada buvo juntamas. Nors atsisveikinti su kapitonu sezono eigoje nėra lengva, mes džiaugiamės jo progresu, ir tuo, kad mūsų organizacijos darbas tampa tramplynu žaidėjams pasiekti aukščiausią lygį,– kalbėjo klubo sporto direktorius Artūras Jomantas. – Tai buvo abipusiu sutarimu priimtas sprendimas – nenorėjome stabdyti Gyčio svajonės, juolab, kad visos šalys sąžiningai atsižvelgė į viena kitos interesus. Noriu tarti didelį ačiū Gyčiui už visus tuos metus, už širdį aikštelėje, ir palinkėti didžiausios sėkmės naujame etape. Neabejoju, kad mūsų keliai dar susikirs, – sakė A. Jomantas.
„Gytis yra pavyzdys kiekvienam mūsų klubo jaunajam krepšininkui – kaip niekada negalima pasiduoti susidūrus su sunkumais ar iššūkiais, o nuleidus galvą dirbti dėl savo tikslo ,– teigė A. Jomantas. – Tai yra vienas geriausių šių laikų pavyzdžių, kai sportininkas lyderystę gali rodyti ne žodžiais, o veiksmais – darbu ir atsidavimu tiek treniruotėse, tiek varžybose.
„Noriu tarti nuoširdų ir didelį ačiū visai Vilniaus „Ryto“ šeimai. Vilnius man yra ir visada bus namai, o atstovauti savo gimtajam miestui man buvo milžiniška garbė ir atsakomybė, kurią branginau kiekvieną dieną, – sakė G. Radzevičius. – Jaučiu, kad atėjo laikas žengti kitą žingsnį savo karjeroje ir priimti naują iššūkį. Noriu nuoširdžiai padėkoti visai „Ryto“ organizacijai, treneriams, komandos draugams ir, žinoma, fanams. Jūsų palaikymas man reiškė be galo daug. Ačiū už viską – dalis mano širdies visada liks čia“.
„Rytas“ rinkoje jau dairosi pamainos G.Radzevičiui.
