Lietuvos krepšinio rinktinė smuktelėjo į 13-ą vietą Pasaulio taurės atrankos reitinge

Prieš kvalifikaciją 6 vietoje buvusi Lietuva smuko žemyn – dabar yra vos 13-oje pozicijoje. Tekste pažymima, kad Ignas Sargiūnas išgelbėjo nuo to, kad būtų pralaimėti abu mačai, bet taip pat pridėta, jog buvo lietuviai arti rezultato 2/0.
Visas reitingas:
1. Turkija (2/0)
2. Vokietija (2/0)
3. Graikija (2/0)
4. Serbija (2/0)
5. Ispanija (2/0)
6. Lenkija (2/0)
7. Kroatija (2/0)
8. Ukraina (2/0)
9. Vengrija (2/0)
10. Čekija (2/0)
11. Italija (1/1)
12. Suomija (1/1)
13. Lietuva (1/1)
14. Prancūzija (1/1)
15. Portugalija (1/1)
16. Slovėnija (1/1)
17. Nyderlandai (1/1)
18. Estija (1/1)
19. Islandija (1/1)
20. Latvija (1/1)
21. Juodkalnija (1/1)
22. Didžioji Britanija (1/1)
23. Bosnija ir Hercegovina (0/2)
24. Švedija (0/2)
25. Izraelis (0/2)
26. Belgija (0/2)
27. Danija (0/2)
28. Sakartvelas (0/2)
29. Šveicarija (0/2)
30. Austrija (0/2)
31. Rumunija (0/2)
32. Kipras (0/2)
