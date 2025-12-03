 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos krepšinio rinktinė smuktelėjo į 13-ą vietą Pasaulio taurės atrankos reitinge

2025-12-03 13:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 13:26

FIBA paskelbė Pasaulio taurės turnyro atrankos dalyvių reitingą pasibaigus pirmajam „langui“ Europos zonoje.

R.Kurtinaičio auklėtiniai pasiekė vieną pergalę iš dviejų (FIBA nuotr.)

FIBA paskelbė Pasaulio taurės turnyro atrankos dalyvių reitingą pasibaigus pirmajam „langui“ Europos zonoje.

Prieš kvalifikaciją 6 vietoje buvusi Lietuva smuko žemyn – dabar yra vos 13-oje pozicijoje. Tekste pažymima, kad Ignas Sargiūnas išgelbėjo nuo to, kad būtų pralaimėti abu mačai, bet taip pat pridėta, jog buvo lietuviai arti rezultato 2/0.

Visas reitingas:

1. Turkija (2/0)

2. Vokietija (2/0)

3. Graikija (2/0)

4. Serbija (2/0)

5. Ispanija (2/0)

6. Lenkija (2/0)

7. Kroatija (2/0)

8. Ukraina (2/0)

9. Vengrija (2/0)

10. Čekija (2/0)

11. Italija (1/1)

12. Suomija (1/1)

13. Lietuva (1/1)

14. Prancūzija (1/1)

15. Portugalija (1/1)

16. Slovėnija (1/1)

17. Nyderlandai (1/1)

18. Estija (1/1)

19. Islandija (1/1)

20. Latvija (1/1)

21. Juodkalnija (1/1)

22. Didžioji Britanija (1/1)

23. Bosnija ir Hercegovina (0/2)

24. Švedija (0/2)

25. Izraelis (0/2)

26. Belgija (0/2)

27. Danija (0/2)

28. Sakartvelas (0/2)

29. Šveicarija (0/2)

30. Austrija (0/2)

31. Rumunija (0/2)

32. Kipras (0/2)

(FIBA nuotr.)
Eurolygos žaidėjai rinktinėse: ar problemų turime tik Lietuvoje? (1)
Dominykas Dirkstys, Dovydas Rimkus ir Ričards Ozols | Organizatorių nuotr.
Atsakė į sirgaliams rūpimus klausimus: kur dingę žinomi UTMA kovotojai ir kodėl Ričards Ozols ir Dovydas Rimkus gavo šansą kovoti dėl titulų?
Lukašenka toliau reaguoja į sankcijas (tv3.lt koliažas)
Lenkija imasi griežtų veiksmų prieš Rusijos agresiją – ar Lietuva imsis to paties? (47)
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Pasaulio čempionato 2026 atrankos atkrintamųjų burtų rezultatai: sudarytos grupės dėl 4 kelialapių tolyn

