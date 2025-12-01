„Žalgirio“ atstovas JAV susitiko su buvusiu klubo legionieriumi

Tokių kelionių tikslas – plėsti akiratį ir pasisemti patirties bei žinių, kurias vėliau „Žalgirio“ organizacija pritaikytų savo programoms ir jaunųjų žalgiriečių tobulėjimui.
Los Andžele sutiktas T.Edney džiaugėsi T.Masiulio pergalėmis
Pirmasis apsilankymas buvo Pepperdine universitete, kuriame praėjusiame sezone rungtyniavo ir buvęs žalgirietis Dovydas Butka. Universitetas garsėja savo krepšinio bei europietiško futbolo programomis, o šiuo metu statoma nauja sporto arena, talpinsianti apie 3,5 tūkst. žiūrovų sporto renginiams. Pepperdine universitetas yra įsikūręs Malibu slėnyje – vienoje gražiausių Kalifornijos vietų, kurioje Ramiojo vandenyno vaizdai kuria tobulą aplinką mokslams ir sportui.
„Sportininkams sudarytos išskirtinai palankios sąlygos: ramybė, sutelktas gyvenimas bendrabučiuose, ideali infrastruktūra. Universitetas yra vos 45 minutės kelio nuo Los Andželo, jei nėra kamščių, todėl studentai gali visą laiką skirti studijoms ir sportui. Sportininkai turi neribotą prieigą prie universiteto valgyklos ir kavinės, tad nereikia rūpintis nei maistu, nei papildomais išlaidų klausimais“, – infrastruktūra sužavėtas liko A.Gopenas.
Pepperdine universitete vyriausiojo trenerio Edo Schillingo asistentu dirba ir lietuviams puikiai pažįstamas Tyusas Edney, kuris taip pat susitiko su A.Gopenu.
„Vos pamatęs „Žalgirio“ užrašą ant mano marškinėlių, Tyusas šiltai nusišypsojo. Pokalbio metu pasidžiaugė savo buvusio bendražygio, Tomo Masiulio, pergalėmis, atskleidė, kad vis dar seka „Žalgirio“ rezultatus Eurolygoje ir labai linksmai prisiminė jau legenda tapusį „Edney Dievas“ plakatą. Pats Tyusas sakė, kad nekantriai laukia progos sugrįžti į Lietuvą ir savo akimis pamatyti, kaip pasikeitė Kaunas bei pajusti atmosferą „Žalgirio“ arenoje“, – apie pažintį su buvusiu žalgiriečiu, vedusiu komandą iki Eurolygos titulo, kalbėjo A.Gopenas.
NBA žvaigždes išauginęs UCLA universitetas
Po vizito Pepperdine universitete „Žalgirio“ jaunimo komandų vadovas išvyko į UCLA universitetą Los Andžele. Tai vienas didžiausių JAV universitetų, kurio miestelis yra net 1,7 kvadratinio kilometro dydžio. 2028 m. jis virs olimpiniu kaimeliu per Los Andželo olimpines žaidynes. A.Gopeną UCLA universitete pasitiko Serbijos rinktinės trenerių štabe besidarbuojantis Nemanja Jovanovičius, aprodęs visas patalpas.
„Vyrų ir moterų krepšinio komandos turi bendrą treniruočių bazę, kurioje įrengtos identiškos salės abiem programoms. Treniruočių centre veikia maitinimo zona ir mitybos baras, kuriame žaidėjams pagal individualų planą plakami vaisių bei daržovių kokteiliai. Rūbinėje įrengta poilsio zona su daugiaaukštėmis lovomis, tam, kad žaidėjai galėtų pailsėti dienomis, kai namų rungtynės prasideda vakare. Paprastai žaidėjai į areną renkasi jau 10 val. ryto, nors rungtynės startuoja tik apie 18 val.“, – aukščiausias sudarytas sąlygas apibūdino A.Gopenas.
Tarp garsių UCLA auklėtinių yra ir Russellas Westbrookas bei Kevinas Love‘as, kurie paliko ryškų įspaudą NBA istorijoje. Visgi svarbiausia UCLA figūra – tai treneris Johnas Woodenas, laimėjęs net 10 NCAA titulų ir sukūręs garsiąją „Sėkmės piramidę“ – filosofiją, kuria vadovaujasi visas universitetas. Vėliau J.Woodenas tapo dar garsesnis, kai iš savo knygų, kursų ir konsultacijų uždirbo daugiau nei iš treniravimo karjeros.
Įdomu ir tai, kad būtent iš UCLA universiteto kilo ir vienas svarbiausių NCAA istorijos pokyčių. Buvęs UCLA žaidėjas Edas O‘Bannonas padavė NCAA į teismą dėl reklaminių teisių. Jo iniciatyva atvėrė kelią dabartinei sistemai, leidžiančiai sportininkams gauti pajamas už savo NIL (angl. Name, Image and Likeness) teises – turėti realų atlyginimą už savo vardą ir atvaizdą.
Įspūdžiai ir kita medalio pusė
Grįžęs iš stažuotės JAV ir paprašytas apibūdinti visą patirtį, A.Gopenas įžvelgė ir kitą medalio pusę.
„Sąlygos, kurias suteikia tokie universitetai kaip Pepperdine ar UCLA, yra tikrai aukščiausio lygio, o sportininkai čia aprūpinti viskuo – nuo maitinimo ir medicinos priežiūros iki treniruočių infrastruktūros. Vis dėlto žiūrint giliau, atsiranda ir kitų minčių. Šios sąlygos yra tarsi idealus burbulas – jis tobulas, kol esi jo viduje, tačiau pasibaigus studijoms, kai reikia išlipti iš šio komforto, o NBA nėra pirmoji opcija, gali ištikti gana skaudus susidūrimas su realybe“, – pavojų įžvelgė A.Gopenas.
Paklaustas dėl dar visai neseniai išaugusių NCAA atlyginimų, A.Gopenas akcentavo, kad dėl to kai kurie studentai pradeda neprioretizuoti mokslo.
„Vienareikšmiškai, didžiausią chaosą sukėlęs reiškinys, tai finansinė transformacija. Ji padarė studijas Amerikoje dar patrauklesnėmis, bet dabar kai kuriems sportas tampa pagrindiniu verslu, o mokslas tik forma jam pridengti. Dėl to šis paveikslas turi ir kitą pusę, o tikroji žaidėjo vertė atsiskleidžia tik išėjus iš šio komforto. Sugebėjimas prisitaikyti prie paprastesnių sąlygų, išlaikyti tą patį alkį, darbo etikos ir profesionalumo lygį – tai išbandymas, kuris parodo, ar žaidėjas pasiruošęs kitam karjeros etapui“, – teigė jaunimo komandų vadovas.
A.Gopenas taip pat pabrėžė, kad ir „Žalgirio“ organizacija suteikia aukščiausio lygio tobulėjimo galimybes Europoje.
„Vis dėlto mes, kaip „Žalgiris“, esame šalininkai to, kad mūsų žaidėjai vyktų į NCAA. Tai be abejo yra laiptelis aukščiau – tiek sportine, tiek asmenine prasme, tačiau negalime neakcentuoti ir „Žalgirio“ jaunimo sistemos pažangos Europoje. Kaune dirbantys aukščiausio lygio specialistai taiko moderniausias technologijas, tokias kaip „Kinexon“, o taip pat skiria didžiulį dėmesį ir sportininkų psichologinei sveikatai“, – atsakė A.Gopenas.
