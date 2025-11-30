 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Graikų paskleista informacija apie Gudaičio išvykimą – laužta iš piršto

2025-11-30 17:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 17:15

Graikijos žiniasklaida sekmadienį vakare paskelbė, kad Vilniaus „Ryto“ centras Artūras Gudaitis palieka klubą.

A.Gudaitis su PAOK nėra susitaręs (FIBA nuotr.)

Graikijos žiniasklaida sekmadienį vakare paskelbė, kad Vilniaus „Ryto" centras Artūras Gudaitis palieka klubą.

1

Didžiausi graikų naujienų portalai kaip „SDNA.gr“ ar „Gazzetta.gr“ trimituoja, kad A.Gudaitis susitarė su Salonikų PAOK ekipa, kuri sumokės išpirką už žaidėją.

Krepsinis.net žiniomis, ši informacija yra iš piršto laužta ir A.Gudaitis šiuo metu nėra pasiekęs jokio susitarimo su minėta komanda. Krepsinis.net žiniomis, PAOK domina A.Gudaitis, bet jokių susitarimų šiuo metu nėra.

A.Gudaitis turi išpirką kontrakte su „Rytu“, oPAOK klubą perėmė turtingas verslininkas Telis Mistakidis, kuris yra ambicingai nusiteikęs pasivaržyti su Pirėjo „Olympiacos“ ir Atėnų „Panathinaikos“. Į PAOK turėtų keltis Cameronas Reddishas, bet amerikietis oficialiai vis dar yra „Šiaulių“ narys. Įdomu tai, kad A.Gudaičio ir C.Reddisho interesams atstovauja ta pati agentūra.

PAOK akiratyje yra ir Jamesas Nunnally bei Nazas Mitrou-Longas, tačiau klubas kol kas jokių papildymų neįvykdė. Amerikietis šiuo metu neturi darbo, o N.Mitrou-Longas rungtyniauja Neapolio „GeVi“ sudėtyje.

PAOK gali pasiūlyti labai solidų atlyginimą A.Gudaičiui ir išpirką Vilniaus ekipai, o tada viskas būtų paties žaidėjo rankose, tačiau kol kas naujasis savininkas tik svaidosi skambiais pareiškimais ir realių veiksmų rinkoje neatliko. Taip pat PAOK varžosi FIBA Europos taurėje, o A.Gudaitis dar visai neseniai atmetė Vilerbano ASVEL pasiūlymą, nors ekipa žaidžia Eurolygoje.

