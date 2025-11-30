„Panevėžio“ auklėtinis dalyvauja Helsinkio HJK klubo peržiūroje

Lietuvos čempionate Panevėžio futbolo akademijos auklėtinis debiutavo dar būdamas 16 metų ir praėjusiame sezone pasirodė keturiuose mačuose. Pirmoje lygoje panevėžietis vaidino svarbią rolę atstovaudamas B ekipai – sužaidė 27-erias rungtynes, per kurias pelnė 2 įvarčius.
„FPRO LFF taurės“ dvikovoje su Vilniaus „Trivarčiu“ D. Balsys du kartus siuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą.
2025-aisiais gynėjas rungtyniavo Lietuvos U-17 bei U-19 rinktinėse. Pastarojoje kairiakojis futbolininkas atstovavo šaliai Raudondvaryje vykusiame atrankos turnyre bei gynė jos garbę mačuose su škotais bei latviais.
