  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Panevėžio“ auklėtinis dalyvauja Helsinkio HJK klubo peržiūroje

2025-11-30 16:58
2025-11-30 16:58

Futbolo klubo „Panevėžys“ jaunasis futbolininkas Dovydas Balsys išbandys savo jėgas dalyvaujant daugiausiai titulų iškovojusios Suomijos komandos peržiūroje. 17-metis krašto gynėjas sieks įrodyti savo vertę Helsinkio HJK klubo atstovams.

Dovydas Balsys | fk-panevezys.lt nuotr.



0

Lietuvos čempionate Panevėžio futbolo akademijos auklėtinis debiutavo dar būdamas 16 metų ir praėjusiame sezone pasirodė keturiuose mačuose. Pirmoje lygoje panevėžietis vaidino svarbią rolę atstovaudamas B ekipai – sužaidė 27-erias rungtynes, per kurias pelnė 2 įvarčius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„FPRO LFF taurės“ dvikovoje su Vilniaus „Trivarčiu“ D. Balsys du kartus siuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą.

2025-aisiais gynėjas rungtyniavo Lietuvos U-17 bei U-19 rinktinėse. Pastarojoje kairiakojis futbolininkas atstovavo šaliai Raudondvaryje vykusiame atrankos turnyre bei gynė jos garbę mačuose su škotais bei latviais.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

