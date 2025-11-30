 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Utkus pelnė įvartį Belgijoje

2025-11-30 13:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 13:05

Stipriausioje Belgijos lygoje gynėjas Edgaras Utkus žaidė visas rungtynes ir net pelnė įvartį, o jo ginamas Briugės „Cercle“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Waregem“ klubu.

Edgaras Utkus | Klubo nuotr.

Išlyginamąjį įvartį lietuvis pelnė antrojo kėlinio pradžioje – 47 minutę.

0

Išlyginamąjį įvartį lietuvis pelnė antrojo kėlinio pradžioje – 47 minutę.

Slovėnijos pirmenybėse Pijus Širvys žaidė visas rungtynes, 38 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Maribor“ klubas išvykoje 1:0 palaužė „Mura“ klubo futbolininkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Albanijos lygoje Manfredas Ruzgis žaidė nuo 59 minutės, o puolėjo ginamas „Vora“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Flamurtari“ klubu.

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Sudtirol“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo „Avellino“ klubui. „Avellino“ šiose rungtynėse atliko vos vieną smūgį į vartų plotą, bet to užteko, kad įvartis būtų įmuštas.

Kitose Italijos „Serie B“ lygos rungtynėse vartininkas Ovidijus Šiaulys liko ant „Entella“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 2:3 nusileido „Catanzaro“ klubui.

Italijos „Serie C“ lygoje vartininkas Titas Krapikas liko ant „Gubbio“ klubo suolo, o jo klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Livorno“ klubu.

Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink liko ant Kotbuso „Energie“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 3:2 nugalėjo Kelno „Viktoria“ klubo futbolininkus.

Italijos „Primavera“ lygoje vartininkas Ernestas Lysionok žaidė visas rungtynes, bet jo ginama „Genoa“ U-20 komanda išvykoje 0:1 nusileido Veronos „Hellas“ U-20 komandai.

