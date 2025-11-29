 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos moterų futbolo rinktinė nugalėjo estes

2025-11-29 16:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 16:46

Lietuvos moterų futbolo rinktinė rungtynėmis Taline užbaigė 2025-uosius.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė rungtynėmis Taline užbaigė 2025-uosius.

1

Paskutinėje šių metų dvikovoje Tomo Ražanausko auklėtinės svečiuose kontrolinėje akistatoje rezultatu 2:0 (1:0) nugalėjo Estijos ekipą.

Šiemet lietuvėms tai buvo paskutinės rungtynės, kitų metų kovą prasidės atrankos į pasaulio čempionatą turnyras.

Šeštadienio susitikimas sėkmingiau prasidėjo lietuvaitėms. Sužaidus daugiau nei dešimt minučių Rimantė Jonušaitė sėkmingai pabėgo nuo varžovių ir, nuginklavusi esčių vartininkę, išvedė lietuvaites į priekį.

Dar po kelių minučių Lietuvos rinktinės puolėja turėjo dar vieną identišką progą, tačiau šįkart jos kamuolys atsimušė į vartų virpstą.

Pirmame kėlinyje daugiau pasižymėti nepavyko nė vienai komandai ir ilsėtis jos išėjo lietuvaitėms pirmaujant 1:0.

Po pertraukos abiejų komandų treneriai atliko po keletą keitimų, tačiau vaizdas iš esmės nesikeitė, daugiausiai žaidimas vyko centrinėje aikštės zonoje.

Likus žaisti kiek mažiau nei 15 minučių, Ugnė Lazdauskaitė gražiu tolimu smūgiu pelnė antrąjį Lietuvos rinktinės įvartį ir užtvirtino mūsiškių pergalę.

Kontrolinės moterų rinktinių rungtynės

Estija – Lietuva 0:2 (0:1)

„Sportland Arena“, Talinas; teisėja – Jelena Jermolajeva (Estija).

Įvarčiai: 14 min. Rimantė Jonušaitė, 77 min. Ugnė Lazdauskaitė (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Meda Šeškutė (46 min. Greta Lukjančukė), Algimantė Mikutaitė (71 min. Greta Valikonienė), Tereza Romanovskaja, Ugnė Lazdauskaitė, Rimantė Jonušaitė, Lolita Žižytė (71 min. Loreta Rogačiova), Marija Galkina (46 min. Monika Grikšaitė), Milda Liužinaitė, Justina Blaževičiūtė (46 min. Ema Kriaučiūnaitė), Austė Bernotaitė (87 min. Athena Diachenko), Liucija Bernotaitė.

Atsargoje: Kamilė Vaičiulaitytė, Laura Kubiliūtė, Viltė Švarcaitė, Emilija Giržutaitė.

