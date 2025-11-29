Piastri triumfavo Kataro GP sprinte ir „aptirpdė“ Norriso persvarą čempionate

Po starto pirmą vietą išlaikė australas Oscaras Piastri („McLaren“), antrą – britas George‘as Russellas („Mercedes“), o trečią – sezono lyderis britas Lando Norrisas („McLaren“). Gerai startavęs olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) susitvarkė su komandos draugu Yuki Tsunoda bei ispanu Fernando Alonso („Aston Martin“) ir greitai pakilo į 4-ą poziciją.
13-ajame rate F. Alonso nukrito į 7-ą vietą. Ispaną aplenkė italas Kimi Antonelli („Mercedes“).
Likus 6 ratams iki finišo teisėjai skyrė Y. Tsunodai 5 baudos sek. už trasos ribų nesilaikymą. Iš pradžių atrodė, kad dėl to japonas praras 5-ą vietą K. Antonelli, tačiau po finišo teisėjai pranešė, kad nubaudė ir italą tomis pačiomis 5 sekundėmis, tad grįžo „status quo“.
Tuo tarpu lyderių ketvertas ramiai važiavo iki finišo ir į rimtesnę kovą neįsivėlė.
Labai blankiai pasirodė „Ferrari“ pilotai, kurie po prastos kvalifikacijos lėti buvo ir lenktynėse. Monakietis Charlesas Leclercas nukrito net iki 13-os vietos, o Lewisas Hamiltonas pakilo tik iki 17-os pozicijos.
„Nesuprantu, kaip mes sugebėjome šitą bolidą paversti dar lėtesniu“, – po finišo suglumęs buvo L. Hamiltonas.
Kataro GP sprinto lenktynių rezultatai:
L. Norrisas (396 taškai) prarado dalį persvaros prieš O. Piastri (374). Trečias liko M. Verstappenas (371). Konstruktorių įskaitoje seniai titulą yra užsitikrinusi „McLaren“ (770). „Mercedes“ (441) gana tvirtai jaučiasi antroje vietoje, o „Red Bull“ (400) dar labiau nutolo nuo „Ferrari“ (378).
Kvalifikacija pagrindinėms lenktynėms prasidės šeštadienį 20 val., o pačios lenktynės vyks sekmadienį nuo 18 val. Visą veiksmą iš Kataro tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
