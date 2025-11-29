 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio biatlono taurės sezono pradžia Estešunde: Lietuvos moterų rinktinė buvo aplenkta ratu

2025-11-29 16:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 16:24

Estešunde (Švedija) prasidėjo pasaulio biatlono taurės sezonas. Šeštadienį pirmose lenktynėse – moterų estafetėje 4x6 km – triumfavo prancūzės.

Lidija Žurauskaitė (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Estešunde (Švedija) prasidėjo pasaulio biatlono taurės sezonas. Šeštadienį pirmose lenktynėse – moterų estafetėje 4x6 km – triumfavo prancūzės.

0

Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet ir Lou Jeanmonnot išvengė baudos ratų, panaudojo 8 papildomus šovinius ir finišavo per 1 val. 11 min. 17.9 sek. Antros buvo italės (+13.8 sek., 1 baudos ratas + 9 papildomi šoviniai), trečios – čekės (+30.8, 0+8).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italė Dorothea Wierer lyderiavo po pirmojo etapo. Vėliau į priekį išsiveržė čekė Lucie Charvatova, o nuo trečiojo etapo lyderėmis tapo prancūzės, kurios ir išlaikė pirmą poziciją. Italėms pakovoti dėl pergalės sutrukdė Michelos Carraros užsidirbtas baudos ratas.

Lietuvos rinktinė buvo aplenkta ratu ir užėmė 19-ą vietą tarp 21 ekipos. Judita Traubaitė panaudojo 2 papildomus šovinius ir savo etapą baigė 18-a. Lidija Žurauskaitė (0+3) nukrito į 20-ą vietą, o Natalija Kočergina (0+3) dar spėjo aplenkti varžovę iš Kanados. Sara Urumova progos startuoti negavo.

Šeštadienį dar vyks vyrų 4x7,5 km estafetė. Ten Lietuvai atstovaus Maksimas Fominas, Vytautas Strolia, Jokūbas Mačkinė bei Karolis Dombrovskis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

