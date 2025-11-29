Pasaulio biatlono taurės sezono pradžia Estešunde: Lietuvos moterų rinktinė buvo aplenkta ratu

Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet ir Lou Jeanmonnot išvengė baudos ratų, panaudojo 8 papildomus šovinius ir finišavo per 1 val. 11 min. 17.9 sek. Antros buvo italės (+13.8 sek., 1 baudos ratas + 9 papildomi šoviniai), trečios – čekės (+30.8, 0+8).
Italė Dorothea Wierer lyderiavo po pirmojo etapo. Vėliau į priekį išsiveržė čekė Lucie Charvatova, o nuo trečiojo etapo lyderėmis tapo prancūzės, kurios ir išlaikė pirmą poziciją. Italėms pakovoti dėl pergalės sutrukdė Michelos Carraros užsidirbtas baudos ratas.
Three in a row! 🇫🇷 The French women take the relay win again, kicking off the Olympic season in style! 🔥@FedFranceSki
Watch all competitions live on https://t.co/p8ATzITmbR and https://t.co/8WieDPZaQf pic.twitter.com/nH68gdaCLtREKLAMA— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 29, 2025
Lietuvos rinktinė buvo aplenkta ratu ir užėmė 19-ą vietą tarp 21 ekipos. Judita Traubaitė panaudojo 2 papildomus šovinius ir savo etapą baigė 18-a. Lidija Žurauskaitė (0+3) nukrito į 20-ą vietą, o Natalija Kočergina (0+3) dar spėjo aplenkti varžovę iš Kanados. Sara Urumova progos startuoti negavo.
Šeštadienį dar vyks vyrų 4x7,5 km estafetė. Ten Lietuvai atstovaus Maksimas Fominas, Vytautas Strolia, Jokūbas Mačkinė bei Karolis Dombrovskis.
