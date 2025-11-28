Glorija Chatkevič iškovojo bronzą „Santa Claus Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose

Jaunimo kategorijoje Agnė Ivanovaitė su 91,04 balo buvo 19-a. Dramatišką pergalę šventė prancūzė Stefania Gladki (175,16), aplenkusi kartvelę Ingą Gurgenidzę (174,37) ir po trumposios programos lyderiavusią slovakę Olivią Lengyelovą (170,68).
Jaunučių kategorijoje Lėja Bružaitė buvo 11-a (73,82), o Elzė Pakalniškytė – 22-a (60,29).
Budapešte (Vengrija) „Santa Claus Cup“ varžybose bronzą mergaičių kategorijoje laimėjo Glorija Chatkevič, surinkusi 38,11 balo. Gustė Ožalaitė liko 9-a (31,45). Šioje kategorijoje sportininkės atliko tik laisvąją programą.
Ameliya Soldatova tarp jaunučių buvo 17-a (81,59).
