  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Glorija Chatkevič iškovojo bronzą „Santa Claus Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose

2025-11-28 20:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 20:53

Stambule (Turkija) vykstančiose dailiojo čiuožimo varžybose „Bosphorus Cup“ pasirodė ir trys lietuvės.

Apdovanojimų ceremonija | „Facebook“ nuotr.

Stambule (Turkija) vykstančiose dailiojo čiuožimo varžybose „Bosphorus Cup“ pasirodė ir trys lietuvės.

0

Jaunimo kategorijoje Agnė Ivanovaitė su 91,04 balo buvo 19-a. Dramatišką pergalę šventė prancūzė Stefania Gladki (175,16), aplenkusi kartvelę Ingą Gurgenidzę (174,37) ir po trumposios programos lyderiavusią slovakę Olivią Lengyelovą (170,68).

Jaunučių kategorijoje Lėja Bružaitė buvo 11-a (73,82), o Elzė Pakalniškytė – 22-a (60,29).

Budapešte (Vengrija) „Santa Claus Cup“ varžybose bronzą mergaičių kategorijoje laimėjo Glorija Chatkevič, surinkusi 38,11 balo. Gustė Ožalaitė liko 9-a (31,45). Šioje kategorijoje sportininkės atliko tik laisvąją programą.

Ameliya Soldatova tarp jaunučių buvo 17-a (81,59).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

