Indrė Daujotienė šunų kinkinių varžybose Čekijoje iškovojo sidabro medalį

Keturių šunų kinkinių kategorijoje I. Daujotienė iškovojo sidabrą, du kartus įveikusi trasą per 20 min. 45.89 sek. Greitesnis buvo tik lenkas Lukaszas Kotula (20:20.81), o trečią vietą užėmė kitas lenkas Igoris Traczas (20.46.5).
DS2 įskaitoje I. Daujotienė buvo 15-a (22:47.40).
Lapkričio pradžioje I. Daujotienė ir dar 3 lietuviai dalyvavo ICF organizacijos pasaulio čempionate Pardubicėje (Čekija). Ten I. Daujotienė užėmė 6-ą vietą, o nuo medalio ją skyrė kiek daugiau nei 21 sek. Agnė Budžiūtė buvo 17-a, Jonė Leščinskaitė elito grupėje finišavo 33-ia, o Aurimas Minsevičius tarp elito grupės sportininkų buvo 42-as.
