  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Indrė Daujotienė šunų kinkinių varžybose Čekijoje iškovojo sidabro medalį

2025-11-28 17:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 17:47

Čekijoje vykusiose tarptautinėse šunų kinkinių sporto varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovė Indrė Daujotienė.

Lenktynių akimirka | „Stop“ kadras

Čekijoje vykusiose tarptautinėse šunų kinkinių sporto varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovė Indrė Daujotienė.

0

Keturių šunų kinkinių kategorijoje I. Daujotienė iškovojo sidabrą, du kartus įveikusi trasą per 20 min. 45.89 sek. Greitesnis buvo tik lenkas Lukaszas Kotula (20:20.81), o trečią vietą užėmė kitas lenkas Igoris Traczas (20.46.5).

DS2 įskaitoje I. Daujotienė buvo 15-a (22:47.40).

Lapkričio pradžioje I. Daujotienė ir dar 3 lietuviai dalyvavo ICF organizacijos pasaulio čempionate Pardubicėje (Čekija). Ten I. Daujotienė užėmė 6-ą vietą, o nuo medalio ją skyrė kiek daugiau nei 21 sek. Agnė Budžiūtė buvo 17-a, Jonė Leščinskaitė elito grupėje finišavo 33-ia, o Aurimas Minsevičius tarp elito grupės sportininkų buvo 42-as.

