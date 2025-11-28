 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Tautvydas Strolia pasaulio slidinėjimo taurės etape Suomijoje pateko į 100-uką

2025-11-28 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 16:39

Suomijoje penktadienį startavo pasaulio slidinėjimo taurės etapas, kuriame pasirodė ir Tautvydas Strolia.

Tautvydas Strolia | Vytauto Dranginio nuotr.

Suomijoje penktadienį startavo pasaulio slidinėjimo taurės etapas, kuriame pasirodė ir Tautvydas Strolia.

REKLAMA
0

30-metis lietuvis 10 km distanciją klasikiniu stiliumi įveikė per 27 min. 44.8 sek. T. Strolia užėmė 100-ąją vietą tarp 109 dalyvių.

Pergalę iškovojo norvegas Martinas Nyengetas (22:30.8), vos 2.1 sek. aplenkęs garsųjį tautietį Johannesą Klaebo. Norvegams visą podiumą užimti sutrukdė trečią vietą iškovojęs Austrijos atstovas Mika Vermuelenas (22:35.0). Į pirmąjį 8-uką pateko net 6 norvegai.

Šeštadienį vyks sprinto lenktynės, o sekmadienį – 20 km bendro starto lenktynės laisvuoju stiliumi.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų