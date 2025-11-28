Tautvydas Strolia pasaulio slidinėjimo taurės etape Suomijoje pateko į 100-uką

30-metis lietuvis 10 km distanciją klasikiniu stiliumi įveikė per 27 min. 44.8 sek. T. Strolia užėmė 100-ąją vietą tarp 109 dalyvių.
Pergalę iškovojo norvegas Martinas Nyengetas (22:30.8), vos 2.1 sek. aplenkęs garsųjį tautietį Johannesą Klaebo. Norvegams visą podiumą užimti sutrukdė trečią vietą iškovojęs Austrijos atstovas Mika Vermuelenas (22:35.0). Į pirmąjį 8-uką pateko net 6 norvegai.
Šeštadienį vyks sprinto lenktynės, o sekmadienį – 20 km bendro starto lenktynės laisvuoju stiliumi.
