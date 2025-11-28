Latviai nusileido Nyderlandų rinktinei

Pasaulio taurės atrankos mače namuose nė sekundės nepirmavę latviai (0/1) krito 78:86 (12:26, 17:22, 21:17, 28:21) prieš Nyderlandų (1/0) rinktinę.
Latviai taip pat netrukus susitiks su austrais, o Nyderlandai žais prieš Lenkiją.
Latvijai 17 taškų pelnė Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas Rihardas Lomažas (5 rez. perd.. 1/7 trit.), 15 – Kristapas Kilpas, 13 – Tomas Leimanis, 10 – Marekas Mejeris (6 atk. kam., 5 rez. perd.).
Nyderlandams 17 taškų įmetė Nathanas Kuta, 16 – Keye van der Vuurstas (8 rez. perd.), 15 – Davidas N‘Guessanas, po 13 – Charlonas Kloofas ir Yannickas Franke.
