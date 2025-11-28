 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Latviai nusileido Nyderlandų rinktinei

2025-11-28 21:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 21:35

Sito Alonso debiutas prie Latvijos rinktinės vairo apkarto.

Olandai laimėjo Latvijoje (FIBA Europe nuotr.)

Sito Alonso debiutas prie Latvijos rinktinės vairo apkarto.

0

Pasaulio taurės atrankos mače namuose nė sekundės nepirmavę latviai (0/1) krito 78:86 (12:26, 17:22, 21:17, 28:21) prieš Nyderlandų (1/0) rinktinę.

Latviai taip pat netrukus susitiks su austrais, o Nyderlandai žais prieš Lenkiją.

Latvijai 17 taškų pelnė Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas Rihardas Lomažas (5 rez. perd.. 1/7 trit.), 15 – Kristapas Kilpas, 13 – Tomas Leimanis, 10 – Marekas Mejeris (6 atk. kam., 5 rez. perd.).

Nyderlandams 17 taškų įmetė Nathanas Kuta, 16 – Keye van der Vuurstas (8 rez. perd.), 15 – Davidas N‘Guessanas, po 13 – Charlonas Kloofas ir Yannickas Franke.

