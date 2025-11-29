NKL: „Žalgiris-2“ įveikė „Kretingą-Rivilę“, Šilutėje – išvarytas Kiltinavičius

Po išmesto ginčo kamuolio Vilkaviškio sporto centre šeimininkai smaginosi – per pirmąsias 4,5 minutės mačą pradėdami 15 taškų be atsako (15:0).
Baudos aikštelėje dominavę vicečempionai ištiksėjus pusantro ketvirčio laiko susikrovė ir 20 taškų pranašumą – 39:19.
Pirmąją dvikovos pusę triuškinančiai laimėję (47:29) šeimininkai tokį atstumą susikūrė be taiklių baudų metimų (0/1), tačiau dvitaškius realizuodami net 79 proc. taiklumu (19 iš 24).
Visgi po didžiosios pertraukos alytiškiai nemojavo balta vėliava ir artėjant lemiamo ketvirčio viduriui nurėžė deficitą iki vienaženklio – 59:68.
Tačiau po to Titas Pažarauskas įsūdė 5 taškus paeiliui, Giedrius Stankevičius pridėjo dvitaškį, o Jorellas Saterfieldas – pergalę įtvirtinusį tolimą dūrį (78:68).
Kovą dėl kamuolių „Perlas Go“ tvirtai laimėjo 38:25 (16 iš jų puolime), o antraisiais šansais surinko 14 taškų, kai priešininkai pelnė penkis.
Vilkaviškio ekipos legionierius Theodore'as Gadsdenas per 29 minutes sumetė 17 taškų (6/7 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 1 kamuolį, išdalino 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 23 naudingumo balus.
Alytiškių gretose naudingiausiai rungtyniavo naujokas Ronaldas Degray'us, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 15 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 2 atšokę ir 3 nugvelbti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 17 efektyvumo balų.
Svečiai savaitės rungtynėse kovėsi be traumuoto Dmytro Tykhonovo.
„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 17 (6/7 dvit., 8 atk. kam.), Kristupas Smirnov 15 (7/9 dvit.), Titas Pažarauskas 13 (5/6 dvit., 1/5 trit.), Gabrielis Quillanas 11 (5/8 dvit.), Jorellas Saterfieldas 9 (3/6 trit.), Giedrius Stankevičius 7 (7 atk. kam.).
„Alytus“: Ronaldas Degray'us 15 (5/7 dvit., 3 per. kam.), Nathanas Scottas 10 (3/7 dvit., 10 atk. kam.), Robertas Watersas-Johnsonas (2/2 trit., 7 rez. perd., 4 kld.) ir Laurynas Klimas po 9, Justinas Norkus 8, Augustinas Venckus (1/6 trit.) ir Tautvydas Baltrušaitis (1/7 trit., 2 blok.) po 7.
Po dviejų pralaimėjimų iš eilės „URBO-NKL“ atsitiesė Kauno „Žalgiris-2“ (10/6). Roko Kondratavičiaus auklėtiniai savo aikštėje 91:86 (20:16, 20:30, 31:20, 20:20) įveikė „Kretingos-Rivile“ (7/9) ekipą.
Aikštės šeimininkai kur kas sėkmingiau pradėjo rungtynes (9:2), tačiau antrąjį kėlinį pralaimėjo 20:30 ir į pertrauką išsinešė 6 taškų deficitą – 40:46.
Iniciatyvą jaunieji žalgiriečiai perėmė trečiajame kėlinyje, kai surengę spurtą 9:0 persvėrė rezultatą savo naudai (51:49), o netrukus nutolo 7 taškais – 61:54. Paskutiniame ketvirtyje Kondratavičiaus vyrai buvo įgiję ir rekordinę 12 taškų persvarą (83:71), tačiau pranašumą reikėjo įrodyti lemiamomis minutėmis.
Juliaus Kazakausko dvitaškis likus 32 sek. atkūrė intrigą (86:88), bet kitoje aikštės pusėje baudomis atsakė Jokūbas Rudaitis (90:86). „Kretinga-Rivile“ neužpuolė, o pergalę nuo baudų metimų linijos įtvirtino Majus Bulanovas.
Nugalėtojams Ignas Štombergas per 22 minutes surinko dvigubą dublį – pelnė 16 taškų (7/10 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, triskart suklydo ir sukaupė 21 naudingumo balą.
17-metis pasižymėjo ir galingu dėjimu, kai antrajame kėlinyje sugrūdo kamuolį per Justiną Youngą.
Kretingos ekipos gretose išsiskyrė Kazakauskas, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 19 taškų (8/14 dvit., 3/5 baud.), 7 sugriebti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 22 efektyvumo balai.
Kovoje dėl pergalės žalgiriečiams padėjo sėkminga kova po lenta, kurią jie laimėjo 44:31. Antrąsias progas taip pat geriau išnaudoję žalgiriečiai susikūrė 22 taškus (22:4).
Šeimininkai šioje akistatoje žaidė be Maksimo Brnovičiaus ir Dominyko Grunkio.
„Žalgiris-2“: Majus Bulanovas 18 (6/11 dvit.), Ignas Štombergas 16 (7/10 dvit., 12 atk. kam.), Stenas Adamsonas 14 (3/6 trit., 5 atk. kam.), Dominykas Daubaris 13 (5 atk. kam., 2 blok.), Kajus Mikalauskas (4/10 dvit., 10 rez. perd.) ir Jokūbas Rudaitis (8/8 baud., 6 atk. kam., 3 per. kam.) po 12.
„Kretinga-Rivile“: Julius Kazakauskas 19 (8/14 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Jalenas Warrenas 14 (4/6 dvit.), Rytis Zabita (5/7 dvit., 9 atk. kam.) ir Tautvydas Rudys (5/6 dvit., 4 rez. perd., 3 per. kam.) po 11, Justas Žiubrys 9, Mantvydas Staniulis (4/5 dvit., 0/6 trit., 6 rez. perd.) ir Gytis Mačionis (4/5 dvit.) po 8.
Dramatiškas mūšis NKL įvyko Vakarų Lietuvoje, kur „Šilutė-PDS.lt“ (7/9) namie 86:82 (25:19, 21:24, 20:18, 20:21) palaužė Mažeikių „M Basket“ (8/7) krepšininkus.
Susitikimą svečiai užbaigė be vyriausiojo trenerio Mariaus Kiltinavičiaus, kuris buvo išvytas iš aikštės. Strategas ketvirtojo kėlinio pradžioje, sužaidus kiek daugiau nei minutę, už kalbas su teisėjais užsidirbo techninę pražangą, o identiškos nuobaudos sulaukė ir dar po 1,5 minutės bei buvo priverstas palikti aikštę.
Kiltinavičius rungtynes paliko likus žaisti 7 minutes ir 10 sekundžių, o jo auklėtiniams atsiliekant 63:70.
Į kovą svečiams sugrįžti pavyko – Gediminas Mokščeckas likus minutei rezultatą dvitaškiu persvėrė (82:81). Komandos apsikeitė nerezultatyviomis atakomis, o kertinis momento autoriumi tapo Devinas Hutchinsonas. Amerikietis pademonstravo savo kamuolio valdymo sugebėjimus ir likus 15 sek. smeigė tolimą šūvį – 84:82.
Po minutės pertraukėlės tuo pačiu atsakyti nepajėgė Mokšeckas, o Tadas Kararinas rungtynes uždarė nuo baudų metimų linijos.
Būtent Hutchinsonas buvo rezultatyviausiu nugalėtojų gretose, jis per 28 minutes pelnė 21 tašką (2/3 dvit., 5/10 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 ir 1 kamuolį perėmė, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, dukart klydo bei įsirašė 15 naudingumo balų.
Mažeikių ekipoje išsiskyrė Mokšeckas, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 21 taškas (1/2 dvit., 5/10 trit., 4/8 baud.), 8 sugriebti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 27 efektyvumo balai.
„Šilutė-PDS.lt“: Devinas Hutchinsonas 21 (5/10 trit.), Norbertas Giga 17 (4/4 dvit., 6/7 baud., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld., 26 naud.), Nojus Jankūnas (4/8 dvit., 5/5 baud., 5 kld.) ir Lukas Kazlauskas (5/8 dvit.) po 13, Fredericaskas Gatesas 11 (4/12 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok.).
„M Basket“: Gediminas Mokšeckas 21 (5/10 trit., 4/8 baud., 8 atk. kam., 27 naud.), Nickolasas Nealas 20 (6/8 dvit., 8/8 baud., 5 rez. perd., 4 kld.), Coltie Youngas 13 (5/10 dvit., 1/6 trit., 7 atk. kam.), Mindaugas Motuzas 10 (2/8 trit.), DeAngelo Eppsas ir Ernestas Naruševičius po 7.
