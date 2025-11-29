Vilkaviškio „Perlas Go“ – „Alytus“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

Susitikimą nuo 14:00 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Vilkaviškiečiai su 8 pergalėmis ir 7 pralaimėjimais turnyro lentelėje užima septintąją vietą.
Lygos autsaideriai „Alytaus“ krepšininkai yra laimėję tik tris kartus, sugėrę jau 12 nesėkmių ir yra paskutinėje septynioliktoje pozicijoje.
Tiesa, pastarosiose rungtynėse „Alytus“ nutraukė net 8 iš eilės pralaimėjimų seriją – namuose 93:83 palaužė Ukmergės „Steką“.
Vilkaviškio „Perlas Go“ ekipa buvo kritusi į šešių pralaimėjimų paeiliui duobę, bet dabar laimėjo dukart iš eilės.
