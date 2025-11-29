 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

Vilkaviškio „Perlas Go“ – „Alytus“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

2025-11-29 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 13:00

Šeštadienio popietę į kovą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) rungtynėse stoja Vilkaviškio „Perlas Go“ ir „Alytus“.

Šeštadienio popietę į kovą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) rungtynėse stoja Vilkaviškio „Perlas Go“ ir „Alytus“.

REKLAMA
1

Susitikimą nuo 14:00 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Vilkaviškiečiai su 8 pergalėmis ir 7 pralaimėjimais turnyro lentelėje užima septintąją vietą.

Lygos autsaideriai „Alytaus“ krepšininkai yra laimėję tik tris kartus, sugėrę jau 12 nesėkmių ir yra paskutinėje septynioliktoje pozicijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, pastarosiose rungtynėse „Alytus“ nutraukė net 8 iš eilės pralaimėjimų seriją – namuose 93:83 palaužė Ukmergės „Steką“.

Vilkaviškio „Perlas Go“ ekipa buvo kritusi į šešių pralaimėjimų paeiliui duobę, bet dabar laimėjo dukart iš eilės.

 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų