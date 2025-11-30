Į rinktinių bėdą ir NBA projektą pirštu bedęs J.Kazlauskas: nerimti dalykai

Apdovanota buvo ir Lietuvos krepšinio legenda Jonas Kazlauskas. Jam statulėlė įteikta būtent lygos legendos nominacijoje.
Po renginio kalbėjęs tituluotas treneris kalbėjo, kad jam tai – emocingas momentas.
„Negaliu meluoti, kad šiurpuliukai nebėgo. Nelaukiau. Labai esu sujaudintas, dėkingas, galbūt kažkas nuveikta gyvenime.
Dabar aktyviai stebiu krepšinį iš šono, nebe taip aktyviai kaip anksčiau, nebežiūriu visų rungtynių – anksčiau žiūrėdavau viską, ir jaunius, kas užaugs, dabar jau atsirenki“, – sakė J.Kazlauskas.
Strategas yra šešis kartus LKL čempionas, treniravęs tiek Kauno „Žalgirį“, tiek Vilniaus „Rytą“.
Aktyviai krepšinyje treneris nebesidarbuoja nuo 2018-ųjų, kuomet dirbo paskutinį savo sezoną Kinijoje. Su Lietuvos rinktine jis darbus baigė 2016-aisiais, tačiau pripažįsta, kad nuo jos labiausiai nenuleidžia akių nuo dabar.
„Mano geriausi laikai, nėra ko slėpti, prabėgo „Žalgiryje“. Bet aš visada esu už rinktinę. Labai liūdna, kad FIBA neranda kontakto su Eurolyga kaip išspręsti tą klausimą. Kenčia ir žaidėjai, tai labai blogai“, – problemą iškėlė jis.
J.Kazlauskas pabrėžė, kad dabartinė situacija kelia rūpestį, o „langų“ žaidimas be pajėgiausių krepšininkų yra ne tas dalykas, kuris leistų tikėtis maksimalių rezultatų.
„Tai yra labai blogai. Reikia kažkaip krepšinio bendruomenei susivienyti, pareikšti protestus. Dabar priimta protestuoti, reikia tai išspręsti, nes visiems yra blogai. Ne kartą sakiau: kas būtų, jei geriausi futbolininkai nežaistų už rinktinę?
Ko mes galime reikalauti iš Kurtinaičio, jei jis turi 1–2 treniruotes su naujais žaidėjais? Ir tie žaidėjai iš įvairių klubų, sistemų. Gerai, išsigelbėjome, bet ar taip bus visada? Nematau jokios trenerio atsakomybės“, – apie išsigelbėjimą prieš britus užsiminė J.Kazlauskas.
„Rimas sako savo poziciją, nematau nieko blogo, norėčiau, kad rinktinėje žaistų geriausi, norėčiau, kad atvažiuotų NBA žaidėjai ir žaistų per „langus“. Tada žinau, kad čia mano stipriausia rinktinė, iš kurios galime kažko reikalauti“, – pridėjo treneris.
Jam nerimą kelia ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) planai Europoje, kurie kol kas turi daug nežinios, bet primena skaldymą.
„NBA artimiau bendrauja su FIBA, vyksta tai pirksime, tai nepirksime. Ką jūs pirksite? Kokias komandas? Yra sukurta gera, įdomi lyga, ją reikia tobulinti, nereikia skaldyti, reikia ją tik gerinti. Kaip ir LKL tobulėjo, taip ir turime žiūrėti, jog tobulėtų sukurtas Eurolygos projektas. Dabar lygų prikurta, bandoma pinigais nuvilioti vienus nuo kitų – nerimti dalykai“, – sako J.Kazlauskas.
