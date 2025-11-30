 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Į rinktinių bėdą ir NBA projektą pirštu bedęs J.Kazlauskas: nerimti dalykai

2025-11-30 13:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 13:00

Šeštadienio vakarą buvo surengta antroji Lietuvos krepšinio lygos „LKL GALA 2025“ šventė, kurioje išdalinti įvairūs apdovanojimai.

J.Kazlauskas pripažintas LKL legenda (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Šeštadienio vakarą buvo surengta antroji Lietuvos krepšinio lygos „LKL GALA 2025“ šventė, kurioje išdalinti įvairūs apdovanojimai.

REKLAMA
2

Apdovanota buvo ir Lietuvos krepšinio legenda Jonas Kazlauskas. Jam statulėlė įteikta būtent lygos legendos nominacijoje.

Po renginio kalbėjęs tituluotas treneris kalbėjo, kad jam tai – emocingas momentas.

„Negaliu meluoti, kad šiurpuliukai nebėgo. Nelaukiau. Labai esu sujaudintas, dėkingas, galbūt kažkas nuveikta gyvenime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar aktyviai stebiu krepšinį iš šono, nebe taip aktyviai kaip anksčiau, nebežiūriu visų rungtynių – anksčiau žiūrėdavau viską, ir jaunius, kas užaugs, dabar jau atsirenki“, – sakė J.Kazlauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Strategas yra šešis kartus LKL čempionas, treniravęs tiek Kauno „Žalgirį“, tiek Vilniaus „Rytą“.

REKLAMA

Aktyviai krepšinyje treneris nebesidarbuoja nuo 2018-ųjų, kuomet dirbo paskutinį savo sezoną Kinijoje. Su Lietuvos rinktine jis darbus baigė 2016-aisiais, tačiau pripažįsta, kad nuo jos labiausiai nenuleidžia akių nuo dabar.

„Mano geriausi laikai, nėra ko slėpti, prabėgo „Žalgiryje“. Bet aš visada esu už rinktinę. Labai liūdna, kad FIBA neranda kontakto su Eurolyga kaip išspręsti tą klausimą. Kenčia ir žaidėjai, tai labai blogai“, – problemą iškėlė jis.

REKLAMA
REKLAMA

J.Kazlauskas pabrėžė, kad dabartinė situacija kelia rūpestį, o „langų“ žaidimas be pajėgiausių krepšininkų yra ne tas dalykas, kuris leistų tikėtis maksimalių rezultatų.

„Tai yra labai blogai. Reikia kažkaip krepšinio bendruomenei susivienyti, pareikšti protestus. Dabar priimta protestuoti, reikia tai išspręsti, nes visiems yra blogai. Ne kartą sakiau: kas būtų, jei geriausi futbolininkai nežaistų už rinktinę?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ko mes galime reikalauti iš Kurtinaičio, jei jis turi 1–2 treniruotes su naujais žaidėjais? Ir tie žaidėjai iš įvairių klubų, sistemų. Gerai, išsigelbėjome, bet ar taip bus visada? Nematau jokios trenerio atsakomybės“, – apie išsigelbėjimą prieš britus užsiminė J.Kazlauskas.

„Rimas sako savo poziciją, nematau nieko blogo, norėčiau, kad rinktinėje žaistų geriausi, norėčiau, kad atvažiuotų NBA žaidėjai ir žaistų per „langus“. Tada žinau, kad čia mano stipriausia rinktinė, iš kurios galime kažko reikalauti“, – pridėjo treneris.

REKLAMA

Jam nerimą kelia ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) planai Europoje, kurie kol kas turi daug nežinios, bet primena skaldymą.

„NBA artimiau bendrauja su FIBA, vyksta tai pirksime, tai nepirksime. Ką jūs pirksite? Kokias komandas? Yra sukurta gera, įdomi lyga, ją reikia tobulinti, nereikia skaldyti, reikia ją tik gerinti. Kaip ir LKL tobulėjo, taip ir turime žiūrėti, jog tobulėtų sukurtas Eurolygos projektas. Dabar lygų prikurta, bandoma pinigais nuvilioti vienus nuo kitų – nerimti dalykai“, – sako J.Kazlauskas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų