TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Neptūnas“ pasikvietė lietuvį

2025-12-01 13:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 13:40

Klaipėdos „Neptūnas" spragą vidurio puolėjo pozicijoje kamšo lietuviu.

E.Mockevičius kelsis į Klaipėdą

Klaipėdos „Neptūnas“ spragą vidurio puolėjo pozicijoje kamšo lietuviu.

0

Krepsinis.net žiniomis, uostamiesčio klubą papildys Egidijus Mockevičius. 33 metų 208 cm ūgio centras kol kas pasirašys trumpalaikį kontraktą.

E.Mockevičius šį sezoną pradėjo Montevidėjaus „Atletico Aguada“ gretose. Urugvajaus lygoje per 19 minučių fiksavo 7,1 taško, 8,3 atkovoto kamuolio ir 13,9 naudingumo balo vidurkius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai rungtyniavo Taojuano „Beer Leopards“ ekipoje ir Taivano pirmenybėse 29 minutes įmesdavo 11,8 taško, atkovodavo 13,8 kamuolio, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą bei rinkdavo 18,2 naudingumo balo.

Pastarąjį kartą E.Mockevičių Lietuvoje matėme 2023–2024 m. sezono starte, kai jis Vilniaus „Wolves“ gretose sužaidė 4 Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynes: 17 minučių, 9,5 taško, 6,8 atkovoto kamuolio ir 12,8 naudingumo balo.

„Neptūną“ paliko Jamesas Karnikas, o traumą gavo Martynas Pacevičius, todėl jau buvo pasikviestas Aurimas Majauskas. Vis dar nėra pamainos išvykusiam Jordanui Tuckeriui.

